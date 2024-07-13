F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Кіндійку та Чорнобаївку. Постраждала 16-річна дівчина

Також під ворожий удар потрапив 61-річний місцевий житель.

Росіяни обстріляли Кіндійку та Чорнобаївку. Постраждала 16-річна дівчина
Фото: Харківська ОВА

Російська армія обстріляла сьогодні селище Кіндійка та село Чорнобаївка у Херсонській області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

У Кіндійці під ворожий удар потрапив 61-річний місцевий житель. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням спини. 

Нині потерпілому надають необхідну медичну допомогу.

Також вечері окупанти вдарили по житловому сектору в Чорнобаївці. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Внаслідок влучання снаряду в будинок дістала поранення 16-річна дитина. В неї ‒ травматична ампутація руки, уламкові поранення тулуба. 

“”Швидка” доставила підлітка до лікарні у вкрай важкому стані. Нині медики дообстежують дівчинку та надають допомогу”, ‒ йдеться у повідомленні.

Фото: Харківська ОВА

Раніше стало відомо, що російська окупаційна армія атакувала Токарівку Дар’ївської громади на Херсонщині. Від отриманих травм загинув 41-річний чоловік. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies