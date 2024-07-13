Російська армія обстріляла сьогодні селище Кіндійка та село Чорнобаївка у Херсонській області.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
У Кіндійці під ворожий удар потрапив 61-річний місцевий житель. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням спини.
Нині потерпілому надають необхідну медичну допомогу.
Також вечері окупанти вдарили по житловому сектору в Чорнобаївці.
Внаслідок влучання снаряду в будинок дістала поранення 16-річна дитина. В неї ‒ травматична ампутація руки, уламкові поранення тулуба.
“”Швидка” доставила підлітка до лікарні у вкрай важкому стані. Нині медики дообстежують дівчинку та надають допомогу”, ‒ йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що російська окупаційна армія атакувала Токарівку Дар’ївської громади на Херсонщині. Від отриманих травм загинув 41-річний чоловік.