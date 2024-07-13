Російська ракета пошкодила дім батьків українського футболіста Віктора Коваленка.

Про це футболіст написав на своїй сторінці в Instagram.

“Сьогодні ракета.. потрапила в будинок де я жив все життя, це був будинок моїх батьків, більше будинку немає!”, ‒ зазначив він.

“Стрес і страх, який я пережив, не передати словами тому, що там була Мама, слава богу з нею все добре!”, ‒ додав футболіст.

Віктор закликав українців підтримати військових на херсонському напрямку і залишив номери рахунків у своєму акаунті.