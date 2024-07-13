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В Держприкордонслужбі формують першу комендатуру ударних дронів

Першу в Державній прикордонній службі комендатуру РУБАК сформують у третьому прикордонному загоні бригадного типу «Помста».

В Держприкордонслужбі формують першу комендатуру ударних дронів
Запуск БпЛА, фото ілюстративне
Фото: Генштаб ЗСУ

У третьому прикордонному загоні бригадного типу «Помста» формують першу комендатуру ударних дронів РУБАК.

Про це повідомили у ДПСУ. 

Формуватиме бойовий підрозділ безпілотних систем бойовий командир ДПСУ, Герой України України Дмитро Олексюк, який розвивав напрям ударних БпЛА у складі прикордонної комендатури «Фенікс» бригали «Помста».

Як йдеться у повідомленні, комендатура розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади Гвардії наступу «Помста» застосовуватиме широку лінійку різних дронів літакового та коптерного типу: FPV, нічні бомбери, легкі розвідувальні БпЛА тощо. 

"Кістяком першої прикордонної комендатури РУБАК стануть бійці та командири, які мають успішний практичний досвід роботи з БПЛА", – додали у ДПСУ. 

Наразі розпочався відбір фахівців до цієї комендатури. Зазначається, що шукають  операторів дронів, інженерів, саперів та людей, які бажають навчитися спеціальностям, пов'язаних із бойовим застосуванням БПЛА.

Долучитися до підрозділу можна заповнивши анкету за посиланням.

Наприкінці червня український 414 окремий батальйон ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" розширений у полк та розпочав рекрутингову кампанію.

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