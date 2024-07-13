Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
На Львівщині спроба обшуку на тютюновій фабриці закінчилася бійкою
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
Байден перед журналістами назвав Зеленського Путіним
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
CNN: Кінець президентської кампанії Байдена - вирішене питання для демократів
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
Байден "не бачить сенсу" дати Україні зброю для ударів по Москві
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
F-16 скоро в Україні. Відповіді на головні питання про їхню роль у війні
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ дронами вдарила по авто рятувальників на Дніпропетровщині

Отримав поранення працівник місцевої пожежної команди, пошкоджене авто.

Армія РФ дронами вдарила по авто рятувальників на Дніпропетровщині
РФ атакувала дроном авто рятувальнкиів
Фото: ДСНС

У селі Капулівка НІкопольського району Дніпропетровщини російська армія вдарила дронами по авто рятувальників, які приїхали ліквідовувати пожежу сухої трави.

Про це повідомили у ДСНС.

"Вдень сталася пожежа сухої трави, яка виникла у селі Капулівка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району. На місце направлено працівників місцевої пожежної команди та пожежних-рятувальників міста Нікополь", – йдеться у повідомленні.

Під час гасіння ворог спрямував дрони-камікадзе по рятувальникам.

РФ атакувала дронами авто ДСНС
Фото: ДСНС
РФ атакувала дронами авто ДСНС

Через ворожу атаку отримав поранення працівник місцевої пожежної команди. Також пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль рятувальників.

Нещодавно окупанти скинули вибухівку на рятувальників у Херсонській області. Працівники ДСНС у той час ліквідовували пожежу після обстрілу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies