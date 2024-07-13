Армія РФ дронами вдарила по авто рятувальників на Дніпропетровщині

У селі Капулівка НІкопольського району Дніпропетровщини російська армія вдарила дронами по авто рятувальників, які приїхали ліквідовувати пожежу сухої трави.

Про це повідомили у ДСНС.

"Вдень сталася пожежа сухої трави, яка виникла у селі Капулівка Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району. На місце направлено працівників місцевої пожежної команди та пожежних-рятувальників міста Нікополь", – йдеться у повідомленні.

Під час гасіння ворог спрямував дрони-камікадзе по рятувальникам.

Фото: ДСНС РФ атакувала дронами авто ДСНС

Через ворожу атаку отримав поранення працівник місцевої пожежної команди. Також пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль рятувальників.

Нещодавно окупанти скинули вибухівку на рятувальників у Херсонській області. Працівники ДСНС у той час ліквідовували пожежу після обстрілу.