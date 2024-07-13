Окупанти обстріляли Херсонщину, загинув чоловік

Протягом дня росіяни вбили вже трьох цивільних у області.

Російська окупаційна армія атакувала Токарівку Дар’ївської громади на Херсонщині. Від отриманих травм загинув 41-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Вдень окупанти обстріляли Токарівку Дар’ївської громади. Від отриманих травм загинув 41-річний чоловік", написав він у телеграмі.

Прокудін уточнив, що загалом за сьогоднішній день вже троє людей загинули та п’ятеро постраждали внаслідок російської агресії.

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 14 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджена вежа мобліьного зв'язку, адмінбудівля та навчальний заклад. Є жертви.