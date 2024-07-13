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На Харківщині через атаку РФ загинуло двоє, понад 20 поранених (доповнено)

Ворог атакував цивільний об'єкт інфраструктури. 

На Харківщині через атаку РФ загинуло двоє, понад 20 поранених (доповнено)
наслідки обстрілу Харківщини, фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

Через російську атаку у селищі Буди, що на Харківщині, загинули двоє людей. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Також є 22 постраждалих, 9 з них госпіталізували, зокрема дитину. Ворог атакував цивільний об'єкт інфраструктури.

Ворог завдав першого удару о 15.58. Тоді повідомили, що осколкове поранення отримав чоловік 24 років. 

О 16.54 ворог завдав повторного удару, Синєгубов повідомив, що поранені цивільні. А згодом уточнив, що є один загиблий. Крім того, внаслідок російського обстрілу цивільного об’єкта інфраструктури зафіксували 16 постраждалих. 

З них 9 людей госпіталізували, в тому числі і дитину. 

Кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу локації. Також пошкоджена автівка «швидкої», яка прибула на виклик.

Російська армія обстріляли населені пункти Куп’янського району Харківщини. Руйнувань зазнали приміщення "Нової пошти".

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