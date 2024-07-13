Новий президент Ірану заявив, що поглиблюватиме зв'язки із РФ і "готовий налагодити стосунки із Євопою"

Також він заявив, що Іран "не реагуватиме" на тиск США.

Кандидат-реформіст в президенти Ірану Масуд Пезешкіян вітає під час виборчої кампанії в Тегерані, Іран, 23 червня 2024 р

Новообраний 69-річний президент Ірану Масуд Пезешкіян, заявив, що сподівається на покращення зв’язків з Європою, а Сполучені Штати повинні зрозуміти, що "Іран не буде реагувати на тиск". Також його країна продовжить співпрацю із РФ та Китаєм.

Про це йдеться у заяві Пезешкіана під назвою "Моє послання новому світу", опублікованій у газеті Tehran Times.

За його словами, існує багато сфер співпраці із європейськими країнами, які "слід дослідити".

Також додав, Іран не реагує і не буде реагувати на тиск США і що оборонна доктрина Ірану "не передбачає ядерну зброю".

Водночас він заявив, що розширюватиме зв'язки із Китаєм та Росією.

"Росія є цінним стратегічним союзником і сусідом Ірану, моя адміністрація залишатиметься відданою розширенню й зміцненню нашої співпраці", – сказав новий президент Ірану, додавши, що Тегеран буде активно підтримувати ініціативи, спрямовані на припинення “конфлікту в Україні”.