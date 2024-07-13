Новий президент Ірану заявив, що поглиблюватиме зв'язки із РФ і "готовий налагодити стосунки із Євопою"

Новообраний 69-річний президент Ірану Масуд Пезешкіян, заявив, що сподівається на покращення зв’язків з Європою, а Сполучені Штати повинні зрозуміти, що "Іран не буде реагувати на тиск". Також його країна продовжить співпрацю із РФ та Китаєм.
Про це йдеться у заяві Пезешкіана під назвою "Моє послання новому світу", опублікованій у газеті Tehran Times.
За його словами, існує багато сфер співпраці із європейськими країнами, які "слід дослідити".
Також додав, Іран не реагує і не буде реагувати на тиск США і що оборонна доктрина Ірану "не передбачає ядерну зброю".
Водночас він заявив, що розширюватиме зв'язки із Китаєм та Росією.
"Росія є цінним стратегічним союзником і сусідом Ірану, моя адміністрація залишатиметься відданою розширенню й зміцненню нашої співпраці", – сказав новий президент Ірану, додавши, що Тегеран буде активно підтримувати ініціативи, спрямовані на припинення “конфлікту в Україні”.
- Іран постачає Москві безпілотники для війни проти України. Зокрема, у Сполучені Штати розширили санкційний список, додавши до нього чотири компанії з Ірану. Ці організації допомагали у виробництві та транспортуванні бойових безпілотників до Росії.
- 14 травня Рада ЄС ухвалила рішення розширити обмежувальні заходи проти Ірану через військову підтримку війни Росії проти України, а також бойовиків на Близькому Сході й у районі Червоного моря та після атак Ірану на Ізраїль 13 квітня цього року.
- У квітні США та Британія запровадили санкції проти Ірану, у "чорний список" потрапили виробники "Шахедів".
- У травні ЗМІ повідомляли про те, що Тегеран почав поставляти Кремлю новітню зброю.