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Новий президент Ірану заявив, що поглиблюватиме зв'язки із РФ і "готовий налагодити стосунки із Євопою"

Також він заявив, що Іран "не реагуватиме" на тиск США.

Новий президент Ірану заявив, що поглиблюватиме зв'язки із РФ і "готовий налагодити стосунки із Євопою"
Кандидат-реформіст в президенти Ірану Масуд Пезешкіян вітає під час виборчої кампанії в Тегерані, Іран, 23 червня 2024 р
Фото: EPA/UPG

Новообраний 69-річний президент Ірану Масуд Пезешкіян, заявив, що сподівається на покращення зв’язків з Європою, а Сполучені Штати повинні зрозуміти, що "Іран не буде реагувати на тиск". Також його країна продовжить співпрацю із РФ та Китаєм. 

Про це йдеться у заяві Пезешкіана під назвою "Моє послання новому світу", опублікованій у газеті Tehran Times.

За його словами, існує багато сфер співпраці із європейськими країнами, які "слід дослідити". 

Також додав, Іран не реагує і не буде реагувати на тиск США і що оборонна доктрина Ірану "не передбачає ядерну зброю".

Водночас він заявив, що розширюватиме зв'язки із Китаєм та Росією.

"Росія є цінним стратегічним союзником і сусідом Ірану, моя адміністрація залишатиметься відданою розширенню й зміцненню нашої співпраці", – сказав новий президент Ірану, додавши, що Тегеран буде активно підтримувати ініціативи, спрямовані на припинення “конфлікту в Україні”. 

  • Іран постачає Москві безпілотники для війни проти України. Зокрема, у Сполучені Штати розширили санкційний список, додавши до нього чотири компанії з Ірану. Ці організації допомагали у виробництві та транспортуванні бойових безпілотників до Росії.
  • 14 травня Рада ЄС ухвалила рішення розширити обмежувальні заходи проти Ірану через військову підтримку війни Росії проти України, а також бойовиків на Близькому Сході й у районі Червоного моря та після атак Ірану на Ізраїль 13 квітня цього року.
  • У квітні США та Британія запровадили санкції проти Ірану, у "чорний список" потрапили виробники "Шахедів".
  • У травні ЗМІ повідомляли про те, що Тегеран почав поставляти Кремлю новітню зброю.
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