​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті

Із 2016 року вона боролася з раком.

Після дев'яти років боротьби із раком у віці 53 років померла відома американська акторка Шеннен Догерті.

Про це повідомила виданню PEOPLE публіцистка Догерті Леслі Слоун.

"З важким серцем я підтверджую смерть актриси Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з нею", – сказала Слоун.

Вона додала, що Догерті була в оточенні близьких, а також її собаки Боуї.

У 2015 році у Догерті виявили рак грудей, і відтоді актриса почала лікування. У 2017 році вона повідомила про ремісію, однак у 2020-му рак повернувся. Минулого року актриса розповіла, що рак дав метастази у мозок, а згодом поширився на кістки.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Догерті публічно підтримала Україну. Вона поширювала інформацію про волонтерство, звернення президента Володимира Зеленського та публікувала дописи про воєнні злочини Путіна.