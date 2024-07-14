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​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті

Із 2016 року вона боролася з раком.

​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
Шеннен Догерті
Фото: People

Після дев'яти років боротьби із раком у віці 53 років померла відома американська акторка Шеннен Догерті. 

Про це повідомила виданню PEOPLE публіцистка Догерті Леслі Слоун.

"З важким серцем я підтверджую смерть актриси Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з нею", – сказала Слоун.

Вона додала, що Догерті була в оточенні близьких, а також її собаки Боуї.

У 2015 році у Догерті виявили рак грудей, і відтоді актриса почала лікування. У 2017 році вона повідомила про ремісію, однак у 2020-му рак повернувся. Минулого року актриса розповіла, що рак дав метастази у мозок, а згодом поширився на кістки.

На початку повномасштабного вторгнення Росії Догерті публічно підтримала Україну. Вона поширювала інформацію про волонтерство, звернення президента Володимира Зеленського та публікувала дописи про воєнні злочини Путіна.

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