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Очільницю Секретної служби США викликають на слухання у Конгрес після замаху на Трампа

Кімберлі Чітл даватиме свідчення 22 липня.

Очільницю Секретної служби США викликають на слухання у Конгрес після замаху на Трампа
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Очільницю Секретної служби США Кімберлі Чітл викликали на слухання у Конгрес через замах на колишнього президента Дональда Трампа.

Про це йдеться у заяві Наглядового кабінету Палати представників США.

Зазначається, що Наглядовий комітет запросив Чітл для надання свідчень 22 липня.

Замах на Трампа

  • 13 липня у кандидата в президенти США Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія. Секретна служба спішно вивела Трампа зі сцени та евакуювала з мітингу. Політика оглянули у місцевій лікарні, його життю нічого не загрожує.
  • Стрілянину розслідують як замах на вбивство. Розслідування очолює ФБР, проте до нього долучаться й інші відомства. Інформації про мотиви нападника поки немає.
  • Світові лідери засудили замах на Трампа.
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