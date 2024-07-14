Очільницю Секретної служби США викликають на слухання у Конгрес після замаху на Трампа

Очільницю Секретної служби США Кімберлі Чітл викликали на слухання у Конгрес через замах на колишнього президента Дональда Трампа.

Про це йдеться у заяві Наглядового кабінету Палати представників США.

Зазначається, що Наглядовий комітет запросив Чітл для надання свідчень 22 липня.

🚨BREAKING🚨@RepJamesComer has invited U.S. Secret Service Director Kimberly Cheatle to testify at a hearing on Monday, July 22.



Americans demand answers about the assassination attempt of President Trump. pic.twitter.com/zKia2oIxCf — Oversight Committee (@GOPoversight) July 14, 2024

Замах на Трампа