Очільницю Секретної служби США викликають на слухання у Конгрес після замаху на Трампа

Очільницю Секретної служби США Кімберлі Чітл викликали на слухання у Конгрес через замах на колишнього президента Дональда Трампа.
Про це йдеться у заяві Наглядового кабінету Палати представників США.
Зазначається, що Наглядовий комітет запросив Чітл для надання свідчень 22 липня.
🚨BREAKING🚨@RepJamesComer has invited U.S. Secret Service Director Kimberly Cheatle to testify at a hearing on Monday, July 22.— Oversight Committee (@GOPoversight) July 14, 2024
Americans demand answers about the assassination attempt of President Trump. pic.twitter.com/zKia2oIxCf
Замах на Трампа
- 13 липня у кандидата в президенти США Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія. Секретна служба спішно вивела Трампа зі сцени та евакуювала з мітингу. Політика оглянули у місцевій лікарні, його життю нічого не загрожує.
- Стрілянину розслідують як замах на вбивство. Розслідування очолює ФБР, проте до нього долучаться й інші відомства. Інформації про мотиви нападника поки немає.
- Світові лідери засудили замах на Трампа.