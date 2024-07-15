Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Зеленський прокоментував замах на Трампа
Зеленський прокоментував замах на Трампа
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками
На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками
У Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу, нападника ліквідували (доповнено)
У Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу, нападника ліквідували (доповнено)
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
ГоловнаСвіт

Після замаху на Трампа Секретна служба США потрапить під жорсткий контроль, ‒ Bloomberg

Інцидент штовхає агентство зі складним минулим у центр політичної бурі.

Після замаху на Трампа Секретна служба США потрапить під жорсткий контроль, ‒ Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Секретна служба США стикнеться з жорстким громадським контролем і стане об’єктом розслідувань після спроби вбивства колишнього президента Дональда Трампа, пише Bloomberg.

Інцидент штовхає агентство зі складним минулим у центр політичної бурі, підкреслює видання.

Після суботньої стрілянини на передвиборчому мітингу у Пенсільванії союзники Трампа розкритикували агентство за його захист колишнього президента. Занепокоєння щодо безпеки є особливо гострими, оскільки сьогодні у Мілуокі стартує національний з’їзд Республіканської партії, на який збереться тисячі осіб.

Вчора стало відомо, що очільницю Секретної служби Кімберлі Чітл викликали на слухання у Конгрес.

Хоча Секретна служба, підрозділ Міністерства внутрішньої безпеки США, забезпечує цілодобову охорону колишніх президентів, виступи Трампа на мегамітингах створили унікальні виклики. Деякі критики стверджували, що агентство відхилило запити команди колишнього президента щодо додаткового захисту. Ці агентство назвало “абсолютно хибним”.

“Є багато запитань, і американці вимагають відповідей”, ‒ сказав у заяві Джеймс Комер, республіканець від штату Кентуккі, який очолює комітет Палати представників з нагляду та підзвітності.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Трамп отримав вогнепальне поранення в праве вухо. У його виборчій кампанії заявили, що він почувається “добре”.

Чад Вулф, який виконував обов’язки голови Міністерства національної безпеки під час президентства Трампа, сказав, що слідчі повинні оцінити, чи є явні прогалини в безпеці системним збоєм чи діями окремих осіб. За його словами, законодавці та очільники Секретної служби повинні зважити, чи не варто надавати Трампу більше захисту.

Видання The New-York Post написало, що імовірний нападник на Трампа ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку (штат Пенсильванія). Чоловік сидів на даху більш ніж в 119 метрах від сцени на території Butler Farm Show. Стрільця вбили співробітники Секретної служби. Потім у його машині знайшли матеріали для виготовлення вибухівки.

Також під час стрілянини загинув один із учасників, ще дві людини перебувають у важкому стані.

В одному з інтерв'ю перехожий розповів BBC, що перед стріляниною він та інші особи бачили, як чоловік повз по даху з гвинтівкою та намагалися попередити правоохоронні органи.

  • Американські правоохоронні органи кваліфікували суботню стрілянину як замах на вбивство, а розслідування очолює Федеральне бюро розслідувань.
  • Трамп вже приїхав на з’їзд у Мілуокі, де, як очікується, його назвуть кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах у листопаді.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies