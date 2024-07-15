Після замаху на Трампа Секретна служба США потрапить під жорсткий контроль, ‒ Bloomberg

Секретна служба США стикнеться з жорстким громадським контролем і стане об’єктом розслідувань після спроби вбивства колишнього президента Дональда Трампа, пише Bloomberg.

Інцидент штовхає агентство зі складним минулим у центр політичної бурі, підкреслює видання.

Після суботньої стрілянини на передвиборчому мітингу у Пенсільванії союзники Трампа розкритикували агентство за його захист колишнього президента. Занепокоєння щодо безпеки є особливо гострими, оскільки сьогодні у Мілуокі стартує національний з’їзд Республіканської партії, на який збереться тисячі осіб.

Вчора стало відомо, що очільницю Секретної служби Кімберлі Чітл викликали на слухання у Конгрес.

Хоча Секретна служба, підрозділ Міністерства внутрішньої безпеки США, забезпечує цілодобову охорону колишніх президентів, виступи Трампа на мегамітингах створили унікальні виклики. Деякі критики стверджували, що агентство відхилило запити команди колишнього президента щодо додаткового захисту. Ці агентство назвало “абсолютно хибним”.

“Є багато запитань, і американці вимагають відповідей”, ‒ сказав у заяві Джеймс Комер, республіканець від штату Кентуккі, який очолює комітет Палати представників з нагляду та підзвітності.

Трамп отримав вогнепальне поранення в праве вухо. У його виборчій кампанії заявили, що він почувається “добре”.

Чад Вулф, який виконував обов’язки голови Міністерства національної безпеки під час президентства Трампа, сказав, що слідчі повинні оцінити, чи є явні прогалини в безпеці системним збоєм чи діями окремих осіб. За його словами, законодавці та очільники Секретної служби повинні зважити, чи не варто надавати Трампу більше захисту.

Видання The New-York Post написало, що імовірний нападник на Трампа ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку (штат Пенсильванія). Чоловік сидів на даху більш ніж в 119 метрах від сцени на території Butler Farm Show. Стрільця вбили співробітники Секретної служби. Потім у його машині знайшли матеріали для виготовлення вибухівки.

Також під час стрілянини загинув один із учасників, ще дві людини перебувають у важкому стані.

В одному з інтерв'ю перехожий розповів BBC, що перед стріляниною він та інші особи бачили, як чоловік повз по даху з гвинтівкою та намагалися попередити правоохоронні органи.