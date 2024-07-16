США передали Україні обладнання для гуманітарного розмінування на $5,8 мільйонів

З лютого 2022 року Сполучені Штати виділили понад 182 мільйони доларів на зусилля з гуманітарного розмінування в Україні.

Держдеп США передав Державній спецслужбі транспорту України нове обладнання для розмінування вартістю 5,8 млн доларів для підтримки операцій з гуманітарного розмінування на деокупованих територіях.

Про це повідомило посольство США в Україні.

Зокрема, до переданого обладнання увійшли: чотири платформи для розмінування GCS-100 з дистанційним керуванням та навісним обладнанням для роботи з різними вибухонебезпечними предметами і середовищами; запасні частини; мобільні станції технічного обслуговування; вантажівки, причепи і крани для транспортування машин на місцевість. Ще передано чотири броньовані екскаватори, транспортні засоби та засоби індивідуального захисту.

Зазначається, що передача відбулася після успішного завершення співробітниками ДССТ тренінгу з механічного розмінування, проведеного компанією Tetra Tech на заході України в рамках спільної американо-канадської ініціативи.

З жовтня 2022 року в рамках цієї спільної ініціативи 1076 українських державних саперів пройшли навчання для здобуття різних базових, середніх та просунутих навичок технічного розмінування. США виділили на цю ініціативу 118 мільйонів доларів США, а Канада – 12,5 мільйона канадських доларів.

У посольстві додають, що з лютого 2022 року Сполучені Штати виділили понад 182 мільйони доларів на зусилля з гуманітарного розмінування в Україні, забезпечуючи навчання, надаючи обладнання для Уряду України та підтримуючи розгортання команд з розмінування підрядників і неурядових організацій у дев’яти областях.