Енергокомпанії з Литви передадуть Україні обладнання на понад 50 млн євро, — Міненерго

Енергетичні компанії з Литви передадуть Україні 300 одиниць обладнання на понад 50 млн євро.
Про це повідомляє Міненерго.
Зокрема, до пакета допомоги входить 300 одиниць обладнання з Вільнюської ТЕЦ-3, що допоможе відновити українські енергетичні обʼєкти.
Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив, що Литва є надійним другом України, а допомога від компаній країни забезпечить повернення світла та тепла у домівки українців.
Також відомство нагадало, що з початку повномасштабної російської агресії Литва надала Україні 80 пакетів енергетичної допомоги. Зокрема, Вільнюс передав Києву трансформатори, електростанції та інше обладнання.
- Раніше повідомлялося, що литовська енергетична компанія Ignitis Gamyba передає Україні обладнання із закритої ТЕС-3 у Вільнюсі для відновлення пошкодженої російськими ударами інфраструктури.