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Енергокомпанії з Литви передадуть Україні обладнання на понад 50 млн євро, — Міненерго

До пакета допомоги входить 300 одиниць обладнання.

Енергокомпанії з Литви передадуть Україні обладнання на понад 50 млн євро, — Міненерго
Литва виділятиме на підтримку України не менше 0,25% ВВП
Фото: Гітанас Науседа

Енергетичні компанії з Литви передадуть Україні 300 одиниць обладнання на понад 50 млн євро. 

Про це повідомляє Міненерго.

Зокрема, до пакета допомоги входить 300 одиниць обладнання з Вільнюської ТЕЦ-3, що допоможе відновити українські енергетичні обʼєкти. 

Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив, що Литва є надійним другом України, а допомога від компаній країни забезпечить повернення світла та тепла у домівки українців.

Також відомство нагадало, що з початку повномасштабної російської агресії Литва надала Україні 80 пакетів енергетичної допомоги. Зокрема, Вільнюс передав Києву трансформатори, електростанції та інше обладнання.

  • Раніше повідомлялося, що литовська енергетична компанія Ignitis Gamyba передає Україні обладнання із закритої ТЕС-3 у Вільнюсі для відновлення пошкодженої російськими ударами інфраструктури.
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