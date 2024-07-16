Енергокомпанії з Литви передадуть Україні обладнання на понад 50 млн євро, — Міненерго

Литва виділятиме на підтримку України не менше 0,25% ВВП

Енергетичні компанії з Литви передадуть Україні 300 одиниць обладнання на понад 50 млн євро.

Про це повідомляє Міненерго.

Зокрема, до пакета допомоги входить 300 одиниць обладнання з Вільнюської ТЕЦ-3, що допоможе відновити українські енергетичні обʼєкти.

Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив, що Литва є надійним другом України, а допомога від компаній країни забезпечить повернення світла та тепла у домівки українців.

Також відомство нагадало, що з початку повномасштабної російської агресії Литва надала Україні 80 пакетів енергетичної допомоги. Зокрема, Вільнюс передав Києву трансформатори, електростанції та інше обладнання.