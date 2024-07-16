ЄС “дуже скоро” внесе пропозицію щодо пакету кредитів на $50 млрд для України, ‒ єврокомісар

План допомоги буде обговорюватися керівниками фінансових відомств і центральних банків “Групи семи” в Ріо-де-Жанейро наступного тижня.

Єврокомісія планує внести пропозицію щодо пакету кредитів у розмірі 50 мільярдів доларів для підтримки України “дуже скоро”, аби завершити законодавчу роботу до кінця року.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, пише Bloomberg.

За його словами, план допомоги, заснований на надприбутках від заморожених російських активів, також буде обговорюватися керівниками фінансових відомств і центральних банків “Групи семи” в Ріо-де-Жанейро наступного тижня.

“Старт цього процесу дуже терміновий. Через це, зокрема зустріч “Групи семи” наступного тижня, комісія інтенсивно працює над тим, щоб пропозицію винесли на розгляд якнайшвидше, тобто дуже скоро”, ‒ сказав Джентілоні перед зустріччю міністрів фінансів Євросоюзу в Брюсселі.

ЄС шукає способи обійти спротив підтримці України з боку Угорщини, найбільш проросійської країни ЄС, яка наразі головує в блоці. Будапешт став на заваді мільярдів євро надзвичайно необхідної військової допомоги для Києва. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на початку цього місяця їздив до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Єврокомісія, виконавчий орган ЄС, працює над механізмом, який гарантується резервом у європейському бюджеті, але це можливо лише до кінця року.

“Безперервність у підтримці України є однією з найважливіших особливостей цього нового пакету позик, тому що ми хочемо дати чіткий сигнал, що країни G7 та інші у світі продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, ‒ додав єврокомісар.