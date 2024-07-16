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ЄС “дуже скоро” внесе пропозицію щодо пакету кредитів на $50 млрд для України, ‒ єврокомісар

План допомоги буде обговорюватися керівниками фінансових відомств і центральних банків “Групи семи” в Ріо-де-Жанейро наступного тижня.

ЄС “дуже скоро” внесе пропозицію щодо пакету кредитів на $50 млрд для України, ‒ єврокомісар
Фото: capital.ua

Єврокомісія планує внести пропозицію щодо пакету кредитів у розмірі 50 мільярдів доларів для підтримки України “дуже скоро”, аби завершити законодавчу роботу до кінця року.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні, пише Bloomberg.

За його словами, план допомоги, заснований на надприбутках від заморожених російських активів, також буде обговорюватися керівниками фінансових відомств і центральних банків “Групи семи” в Ріо-де-Жанейро наступного тижня.

“Старт цього процесу дуже терміновий. Через це, зокрема зустріч “Групи семи” наступного тижня, комісія інтенсивно працює над тим, щоб пропозицію винесли на розгляд якнайшвидше, тобто дуже скоро”, ‒ сказав Джентілоні перед зустріччю міністрів фінансів Євросоюзу в Брюсселі.

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ЄС шукає способи обійти спротив підтримці України з боку Угорщини, найбільш проросійської країни ЄС, яка наразі головує в блоці. Будапешт став на заваді мільярдів євро надзвичайно необхідної військової допомоги для Києва. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на початку цього місяця їздив до Москви, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Єврокомісія, виконавчий орган ЄС, працює над механізмом, який гарантується резервом у європейському бюджеті, але це можливо лише до кінця року.

“Безперервність у підтримці України є однією з найважливіших особливостей цього нового пакету позик, тому що ми хочемо дати чіткий сигнал, що країни G7 та інші у світі продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, ‒ додав єврокомісар.

  • У червні члени G7 домовилися, що кредит на 50 мільярдів доларів для Києва країни надаватимуть відповідно до розміру їхніх економік.
  • Зокрема, країни "Групи семи" нададуть Києву позики, які будуть погашені за рахунок прибутків, отриманих від заблокованих фондів на суму близько 280 мільярдів доларів, більшість з яких заблоковані в Європі. Допомогу мають надати до кінця цього року за допомогою кредитної системи.
  • Україна просила союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичені до цієї згоди, не передадуть. 
  • ЄС на початку року згодився передати України прибуток від цих заморожених активів, але не самі активи. А ідея G7, до складу якої входять і країни поза межами блоку, полягає в наданні Україні більшої та швидшої підтримки для фінансування оборонних потреб.
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