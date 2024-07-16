США продовжують підтримувати Україну попри передвиборчі розбіжності, - Держдеп

Це також стосується обох партій у Конгресі.

Попри сумнівні заяви щодо України, які лунають від деяких республіканців, американський народ і Конгрес США зберігають рішучу підтримку українців.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

"Ми бачили, що американський народ рішуче підтримує подальшу допомогу Україні. Американці рішуче підтримують зусилля, які дозволять та допомагають Україні в її захисті від агресії РФ", - сказав представник Держдепу.

Він додав, що це також стосується обох партій у Конгресі США.

Міллер також нагадав, що навіть після того, як сталася затримка з ухваленням законопроєкту із пакетом допомоги Україні, обидві палати зрештою підтримали його переважною більшістю.

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що, зокрема, Дональд Трамп, який балотується на пост лідера США і виступає за швидке завершення війни в Україні, буде з ним працювати. Він наголосив, що в української сторони "потужні відносини" з республіканцями.