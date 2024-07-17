КНР та Росія розпочали військово-морські навчання у Південно-Китайському морі, - Reuters

Китай та Росія розпочали військово-морські навчання з бойовими стрільбами у Південно-Китайському морі.
Про це повідомляє Reuters.
Обидві країни мали задіяти щонайменше три кораблі для триденних навчань, повідомила державна газета Китаю Global Times з посиланням на Військово-морські сили армії Китаю.
Російські ЗМІ також повідомляють про плани провести артилерійські стрільби в рамках спільних навчань.
Навчання пройшли після завершення окремого спільного військово-морського патрулювання в північній частині Тихого океану, в якому брав участь загін кораблів Тихоокеанського флоту РФ, включаючи два корвети.
"Спільне китайсько-російське патрулювання сприяло поглибленню практичної співпраці між двома країнами у багатьох напрямках та областях", - повідомив державному телеканалу CCTV представник ВМС Китаю.
- Раніше Китай та Росія провели спільну військово-морську операцію в Тихому океані.
- У травні представники розвідки США заявили, що Росія та Китай тісніше співпрацюють у військових питаннях, включно з можливим вторгнення на Тайвань.