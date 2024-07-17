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КНР та Росія розпочали військово-морські навчання у Південно-Китайському морі, - Reuters

Обидві країни мали задіяти щонайменше три кораблі для триденних навчань.

КНР та Росія розпочали військово-морські навчання у Південно-Китайському морі, - Reuters
Фото: ukrinform.ua

Китай та Росія розпочали військово-морські навчання з бойовими стрільбами у Південно-Китайському морі. 

Про це повідомляє Reuters.

Обидві країни мали задіяти щонайменше три кораблі для триденних навчань, повідомила державна газета Китаю Global Times з посиланням на Військово-морські сили армії Китаю.

Російські ЗМІ також повідомляють про плани провести артилерійські стрільби в рамках спільних навчань.

Навчання пройшли після завершення окремого спільного військово-морського патрулювання в північній частині Тихого океану, в якому брав участь загін кораблів Тихоокеанського флоту РФ, включаючи два корвети.

"Спільне китайсько-російське патрулювання сприяло поглибленню практичної співпраці між двома країнами у багатьох напрямках та областях", - повідомив державному телеканалу CCTV представник ВМС Китаю.

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