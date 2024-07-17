Викрито жителя Ізюма, який став “народним міліціонером” під час окупації міста на Харківщині, повідомляє Офіс Генпрокурора.
За даними слідства, мешканець м. Ізюм, який до повномасштабного вторгнення працював судовим розпорядником у місцевому суді, після окупації міста добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Він обійняв посаду «помощника оперативного дежурного дежурной части отделения полиции №2 (дислокация г. Изюм)», пройшовши «собеседование» та надавши необхідні документи.
Підозрюваний допомагав підтримувати контрольно-пропускний режим в окупаційному правоохоронному органі, а також записував дані громадян України, яких примусово доставляли російські загарбники до будівлі псевдополіції.
Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, колаборант із Балаклії, який допомагав окупантам грабувати українців, відсидить 13 років.