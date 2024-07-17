До повномасштабного вторгнення він працював судовим розпорядником у місцевому суді.

Викрито жителя Ізюма, який став “народним міліціонером” під час окупації міста на Харківщині, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, мешканець м. Ізюм, який до повномасштабного вторгнення працював судовим розпорядником у місцевому суді, після окупації міста добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Він обійняв посаду «помощника оперативного дежурного дежурной части отделения полиции №2 (дислокация г. Изюм)», пройшовши «собеседование» та надавши необхідні документи.

Підозрюваний допомагав підтримувати контрольно-пропускний режим в окупаційному правоохоронному органі, а також записував дані громадян України, яких примусово доставляли російські загарбники до будівлі псевдополіції.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, колаборант із Балаклії, який допомагав окупантам грабувати українців, відсидить 13 років.