Армія РФ завдала ракетних ударів по одному із транспортних підприємств Харкова, — прокуратура

Сьогодні вранці російські війська завдали двох ракетних ударів по Слобідському району Харкова. Відомо, що ворог випустив дві ракети типу Х-35/Х-59 по одному із транспортних підприємств міста.

Подробиці ракетних ударів у Харкові розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За попередньою інформацією, армія РФ випустила дві ракети типу Х-35/Х-59 по одному із транспортних підприємств Харкова.

На місці влучань працюють вибухотехніки, криміналісти, прокурори та слідчі. Унаслідок ракетних ударів постраждалих та загиблих немає.