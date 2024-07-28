Армія РФ завдала ракетних ударів по одному із транспортних підприємств Харкова, — прокуратура

Сьогодні вранці російські війська завдали двох ракетних ударів по Слобідському району Харкова. Відомо, що ворог випустив дві ракети типу Х-35/Х-59 по одному із транспортних підприємств міста.
Подробиці ракетних ударів у Харкові розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
За попередньою інформацією, армія РФ випустила дві ракети типу Х-35/Х-59 по одному із транспортних підприємств Харкова.
На місці влучань працюють вибухотехніки, криміналісти, прокурори та слідчі. Унаслідок ракетних ударів постраждалих та загиблих немає.
- Під час ранкового обстрілу Харкова 24 липня росіяни вперше застосували касетну модифікацію ракети "Іскандер".