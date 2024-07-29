Росія вивела в Чорне море два ракетоносії із залпом до восьми "Калібрів"

Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі два ракетоносії, загальний залп яких становить до 8 крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

"Станом на 06:00 29.07.2024 у Чорному морі 2 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні", - йдеться в повідомленні.

Військові також уточнили інформацію про пересування кораблів. Так, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море - 8 суден, із них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; в Азовське море - 9 суден, із них 2 рухалися з протоки Босфор.

Раніше повідомлялося, що Росія змінила тактику у Чорному та Азовському морях, тепер замість надводних кораблів окупанти роблять ставку на підводні човни, які складніше знищити.