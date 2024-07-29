В Умані провели в останню путь загиблого на фронті колишнього мера міста Олександра Цебрія
В Умані провели в останню путь загиблого на фронті колишнього мера міста Олександра Цебрія
Олімпіада-2024. День 2. Ядов зупинився у другому турі змагань. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олімпіада-2024. День 2. Ядов зупинився у другому турі змагань. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Порошенко внесе заставу за ексрозвідника Червінського
Зеленський озвучив три фактори закінчення війни
Зеленський озвучив три фактори закінчення війни
Дреґ-квін на Таємній вечері: європейські католики розкритикували церемонію відкриття Олімпіади
Дреґ-квін на Таємній вечері: європейські католики розкритикували церемонію відкриття Олімпіади
У Барселоні затримали одного з “найнебезпечніших” італійських втікачів-мафіозі
У Барселоні затримали одного з “найнебезпечніших” італійських втікачів-мафіозі
На Закарпатті митники вилучили в іноземця італійську мармурову плитку на 5,5 млн гривень
На Закарпатті митники вилучили в іноземця італійську мармурову плитку на 5,5 млн гривень
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
На Львівщині знайшли живою зниклу тиждень тому 11-річну дівчинку
На Львівщині знайшли живою зниклу тиждень тому 11-річну дівчинку
ГоловнаСуспільствоЖиття

​"Стати багатодітним батьком за $3500": Подружжя з Одещини організувало схему виїзду за кордон для чоловіків

Зловмисники допомагали чоловікам оформити фіктивне батьківство.

​"Стати багатодітним батьком за $3500": Подружжя з Одещини організувало схему виїзду за кордон для чоловіків
Фото: Прокуратура

Правоохоронці викрили осіб, які допомагали чоловікам оформити фіктивне батьківство та як "батьку трьох дітей" отримати право на перетин державного кордону України.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

30-річна мешканка Одещини та її 30-річний чоловік підшукували жінок, які мають малолітніх дітей та виховують їх без батька. Чоловік, маючи вже двох власних дітей, подавав позов до суду, у якому просив внести зміни у документи дитини, до якої він не має жодного стосунку, вписавши його батьком. 

У подальшому це давало змогу фіктивним "батькам", придатним до військової служби, безперешкодно виїхати за межі України як багатодітним. 

Установлено, що стати "батьком" за цією схемою коштувало 3500 доларів США.

Наразі організаторам злочинної схеми та жінці, яка надала дозвіл на встановлення фіктивного батьківства, повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до дев'яти років. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies