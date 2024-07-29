​"Стати багатодітним батьком за $3500": Подружжя з Одещини організувало схему виїзду за кордон для чоловіків

Правоохоронці викрили осіб, які допомагали чоловікам оформити фіктивне батьківство та як "батьку трьох дітей" отримати право на перетин державного кордону України.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

30-річна мешканка Одещини та її 30-річний чоловік підшукували жінок, які мають малолітніх дітей та виховують їх без батька. Чоловік, маючи вже двох власних дітей, подавав позов до суду, у якому просив внести зміни у документи дитини, до якої він не має жодного стосунку, вписавши його батьком.

У подальшому це давало змогу фіктивним "батькам", придатним до військової служби, безперешкодно виїхати за межі України як багатодітним.

Установлено, що стати "батьком" за цією схемою коштувало 3500 доларів США.

Наразі організаторам злочинної схеми та жінці, яка надала дозвіл на встановлення фіктивного батьківства, повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до дев'яти років.