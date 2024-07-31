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Сили оборони ліквідували ще 1060 російських окупантів

Росія тратила в Україні 578 120 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1060 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 578 120 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 578120 (+1060) 
  • танків ‒ 8390 (+9)
  • бойових броньованих машин ‒ 16161 (+20)
  • артилерійських систем – 16086 (+30) 
  • РСЗВ – 1131 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 907 (+1) 
  • літаків – 363 (+0)
  • гелікоптерів – 326 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12853 (+21) 
  • крилаті ракети ‒ 2407 (+1) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21739 (+52) 
  • спеціальна техніка ‒ 2697 (+1).

Дані уточнюються. 

Як повідомлялося,  у ніч на суботу, 27 липня, дрони ГУР Міноборони завдали удару по російському дальньому стратегічному бомбардувальнику ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья" на території РФ. В результаті пошкоджень зазнали одразу два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3.

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