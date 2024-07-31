Сили оборони ліквідували ще 1060 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 578 120 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 578120 (+1060)
- танків ‒ 8390 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 16161 (+20)
- артилерійських систем – 16086 (+30)
- РСЗВ – 1131 (+1)
- засоби ППО ‒ 907 (+1)
- літаків – 363 (+0)
- гелікоптерів – 326 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12853 (+21)
- крилаті ракети ‒ 2407 (+1)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21739 (+52)
- спеціальна техніка ‒ 2697 (+1).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, у ніч на суботу, 27 липня, дрони ГУР Міноборони завдали удару по російському дальньому стратегічному бомбардувальнику ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья" на території РФ. В результаті пошкоджень зазнали одразу два стратегічних бомбардувальники Ту-22М3.