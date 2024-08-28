Помер один з обвинувачених у справі Труханова про завод "Краян"

Помер директор департаменту комунальної власності Одеської міської ради Олексій Спектор, який фігурував у справі про розкрадання коштів на одеському заводі "Краян".
Про це йдеться в рішенні Вищого антикорупційного суду від 31 липня.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура хотіла закрити справу щодо Спектора через його смерть. Однак вдова обвинуваченого просила продовжити слухати справу для реабілітації померлого. Тому справу слухатимуть і далі.
Водночас Спектору скасували запобіжний захід у вигляді 1,3 мільйона гривень застави.
Що відомо про справу
- За версією обвинувачення, Одеський міський голова Геннадій Труханов у період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими посадовцями мерії та представниками приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі 92 млн грн. Корупційну схему, на переконання детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завідомо завищеною вартістю.
- Завод "Краян" на початку 2016 року був проданий за 4 млн грн, а у вересні того самого року його придбала мерія Одеси вже за 185 млн грн.
- В подальшому сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області. Детективи НАБУ та прокурори САП стали на заваді цим планам, ініціювавши у грудні 2016 року накладення арешту на кошти, сплачені із місцевого бюджету Одеси.
- Пізніше у цій справі встановили організатора та інших учасників схеми. Зокрема, за даними слідства, екснародний депутат Олександр Дубовой є організатором схеми. Крім нього, про підозру повідомили депутату Одеської обласної ради Олегу Бабенку, ексдепутату Кілійської районної ради Одеської області Анатолію Коломійцю та Поповій.