Помер один з обвинувачених у справі Труханова про завод "Краян"

На прохання його дружини, справу продовжать слухати для реабілітації померлого.

Помер директор департаменту комунальної власності Одеської міської ради Олексій Спектор, який фігурував у справі про розкрадання коштів на одеському заводі "Краян".

Про це йдеться в рішенні Вищого антикорупційного суду від 31 липня.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура хотіла закрити справу щодо Спектора через його смерть. Однак вдова обвинуваченого просила продовжити слухати справу для реабілітації померлого. Тому справу слухатимуть і далі.

Водночас Спектору скасували запобіжний захід у вигляді 1,3 мільйона гривень застави.

Що відомо про справу