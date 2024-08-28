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Таксист, блогер РПЦ і вчителька біології: СБУ повідомила про підозру ще трьом проросійським агітаторам

Усі троє - мешканці столиці.

Таксист, блогер РПЦ і вчителька біології: СБУ повідомила про підозру ще трьом проросійським агітаторам
Фото: http://novostey.com

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох проросійських агітаторів, які виправдовували збройну агресію Росії та воєнні злочини росіян.

Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

Усі троє - мешканці Києва. Серед затриманих - вчителька однієї зі столичних шкіл, яка виявилася ідейною прихильницею кремлівського режиму. Після проведення уроків з біології освітянка записувала провокативні відеоролики та брала участь у прямих ефірах тіктоків, де поширювала фейки московської пропаганди. 

Зокрема, вона називала війну Росії проти України "внутрішнім громадянським конфліктом", а також виправдовувала злочини росіян, у тому числі ракетно-дронові удари по цивільній інфраструктурі.

Другий затриманий - водій місцевого таксі, який чекав на захоплення Києва та вихваляв Путіна. Про це він регулярно розповідав своїм пасажирам під час поїздок, а також знайомим, з якими листувався в месенджері.

Також заочну підозру отримав колишній клірик УПЦ (МП), який напередодні повномасштабної війни втік із Києва до Москви і звідти публічно закликає до підтримки окупантів. Мова йде про блогера-колаборанта Сергія Комарова, який активно "розганяє"н аративи Кремля щодо війни.

Для масового поширення ворожої пропаганди зловмисник використовує медіа-ресурси РПЦ із загальною аудиторією понад 20 млн користувачів.

Наразі слідчі повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Злочинні дії Комарова додатково кваліфіковано за двома статтями: ст. 436 (пропаганда війни) і ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Оскільки Комаров переховується в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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