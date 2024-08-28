Таксист, блогер РПЦ і вчителька біології: СБУ повідомила про підозру ще трьом проросійським агітаторам

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох проросійських агітаторів, які виправдовували збройну агресію Росії та воєнні злочини росіян.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Усі троє - мешканці Києва. Серед затриманих - вчителька однієї зі столичних шкіл, яка виявилася ідейною прихильницею кремлівського режиму. Після проведення уроків з біології освітянка записувала провокативні відеоролики та брала участь у прямих ефірах тіктоків, де поширювала фейки московської пропаганди.

Зокрема, вона називала війну Росії проти України "внутрішнім громадянським конфліктом", а також виправдовувала злочини росіян, у тому числі ракетно-дронові удари по цивільній інфраструктурі.

Другий затриманий - водій місцевого таксі, який чекав на захоплення Києва та вихваляв Путіна. Про це він регулярно розповідав своїм пасажирам під час поїздок, а також знайомим, з якими листувався в месенджері.

Також заочну підозру отримав колишній клірик УПЦ (МП), який напередодні повномасштабної війни втік із Києва до Москви і звідти публічно закликає до підтримки окупантів. Мова йде про блогера-колаборанта Сергія Комарова, який активно "розганяє"н аративи Кремля щодо війни.

Для масового поширення ворожої пропаганди зловмисник використовує медіа-ресурси РПЦ із загальною аудиторією понад 20 млн користувачів.

Наразі слідчі повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Злочинні дії Комарова додатково кваліфіковано за двома статтями: ст. 436 (пропаганда війни) і ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Оскільки Комаров переховується в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.