Правоохоронці розслідують бійку між учасником бойових дій та групою молодиків у Івано-Франківську

Сьогодні, 11 вересня, мешканець Івано-Франківська повідомив поліції, що став очевидцем бійки між молодиками та чоловіком у військовій формі.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Івано-Франківській області.
Чоловік зняв фрагмент сутички на мобільний телефон та передав відео слідчим.
Поліцейські встановили декількох свідків конфлікту та опитали їх, а також встановили особу потерпілого - 40-річного учасника бойових дій.
Зазначається, що чоловік до поліції поки не звертався. Поліцейські розшукують потерпілого.
Правоохоронці встановлюють всіх учасників конфлікту та з’ясовують його причини.
Інцидент з побиттям колишнього військового у Смілі
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Бійка сталася ще 3 вересня, але черкаська поліція повідомила про неї 9 вересня. Правоохоронці заявили, що побиття спровокував конфлікт на дорозі між місцевим та батьками колишнього військового. Батьки розповіли сину про інцидент, і той вирішив знайти водія, який їх підрізав. Власника авто на місці події він не застав, тож вирішив знайти його через соцмережі.
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Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв'язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку.
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10 вересня підозрюваного оголосили у розшук.
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11 вересня поліція повідомила про затримання. З'ясувалося, що чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області.
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За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.