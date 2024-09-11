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Правоохоронці розслідують бійку між учасником бойових дій та групою молодиків у Івано-Франківську

Потерпілий, 40-річний учасник бойових дій, до поліції поки не звертався.

Правоохоронці розслідують бійку між учасником бойових дій та групою молодиків у Івано-Франківську
У Івано-Франківську група молодиків побилась з учасником бойових дій (ілюстративне фото)
Фото: facebook/Поліція Івано-Франківської області

Сьогодні, 11 вересня, мешканець Івано-Франківська повідомив поліції, що став очевидцем бійки між молодиками та чоловіком у військовій формі. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Івано-Франківській області.

Чоловік зняв фрагмент сутички на мобільний телефон та передав відео слідчим. 

Поліцейські встановили декількох свідків конфлікту та опитали їх, а також встановили особу потерпілого - 40-річного учасника бойових дій. 

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Зазначається, що чоловік до поліції поки не звертався. Поліцейські розшукують потерпілого.

Правоохоронці встановлюють всіх учасників конфлікту та з’ясовують його причини.

Інцидент з побиттям колишнього військового у Смілі

  • Бійка сталася ще 3 вересня, але черкаська поліція повідомила про неї 9 вересня. Правоохоронці заявили, що побиття спровокував конфлікт на дорозі між місцевим та батьками колишнього військового. Батьки розповіли сину про інцидент, і той вирішив знайти водія, який їх підрізав. Власника авто на місці події він не застав, тож вирішив знайти його через соцмережі. 

  • Побачивши інформацію у соцмережах, водій Hyundai зв'язався з чоловіком і призначив йому зустріч, у ході якої конфлікт між ними переріс у бійку. 

  • 10 вересня підозрюваного оголосили у розшук.

  • 11 вересня поліція повідомила про затримання. З'ясувалося, що чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області.

  • За фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

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