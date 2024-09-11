Правоохоронці розслідують бійку між учасником бойових дій та групою молодиків у Івано-Франківську

Потерпілий, 40-річний учасник бойових дій, до поліції поки не звертався.

У Івано-Франківську група молодиків побилась з учасником бойових дій (ілюстративне фото)

Сьогодні, 11 вересня, мешканець Івано-Франківська повідомив поліції, що став очевидцем бійки між молодиками та чоловіком у військовій формі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Івано-Франківській області.

Чоловік зняв фрагмент сутички на мобільний телефон та передав відео слідчим.

Поліцейські встановили декількох свідків конфлікту та опитали їх, а також встановили особу потерпілого - 40-річного учасника бойових дій.

Зазначається, що чоловік до поліції поки не звертався. Поліцейські розшукують потерпілого.

Правоохоронці встановлюють всіх учасників конфлікту та з’ясовують його причини.

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