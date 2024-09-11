Речник ОТУ "Харків": Росія кидає у штурми на Вовчанськ підрозділи з дуже низькою підготовкою

Росія кидає у штурми на Вовчанськ підрозділи з дуже низькою підготовкою.

Про це розповів речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в етері телемаратону.

За словами Саранцева, на вочанський напрям окупант залучили четверту розвідувально-штурмову бригаду імені Олександра Невського.

"Вони зазнали досить великих втрат, і зараз їм на підкріплення прибувають військовослужбовці 128-ї окремої мотострілецької бригади, також заводяться солдати з інших підрозділів. Але, за останніми даними, в нас є інформація про те, що підрозділи, які залучаються до штурмових дій безпосередньо у Вовчанську, мають доволі низьку підготовку, і раніше ці військовослужбовці взагалі не брали участі в жодних бойових діях. Ми так розуміємо, що це новоприбулий особовий склад, піднятий Росією мобілізаційний ресурс", - сказав речник.

Він додав, що невідомо, чи це колишні в'язні, чи представники іноземних держав.

Українські бійці спостерігають таку ситуацію, що серед окупантів більшає кількість відмов від виконання різних завдань комапндування.

"Противник все частіше залучає особовий склад, який морально не готовий виконувати будь-які завдання. Тобто, вони піднімають мобілізаційний ресурс, нашвидкуруч його готують, чи обманом, чи примусом, чи обіцянками про грошові винагороди відправляють на війну. Але люди розуміють, що їх обдурили, та відмовляються надалі йти у бій", - розповів Саранцев.