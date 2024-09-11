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Внаслідок російського обстрілу в Херсоні шпиталізовано двох людей

Під час атаки росіян вони були на вулиці.

Внаслідок російського обстрілу в Херсоні шпиталізовано двох людей
Внаслідок російського обстрілу в Херсоні шпиталізовано двох людей (архівне фото)

В Херсоні внаслідок недавнього обстрілу міста росіянами було ушпиталено двох постраждалих.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Зокрема, жінка 1980 р.н. отримала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя.

Крім того, у 31-річного чоловіка вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, уламкові поранення.

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На момент атаки росіян постраждалі перебували на вулиці.

  • 11 вересня близько 16:30 під ударами російської армії опинилося село Садове у передмісті Херсона. Через обстріл вибухову травму та уламкове поранення ноги дістав 67-річний чоловік.
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