Під час атаки росіян вони були на вулиці.

Внаслідок російського обстрілу в Херсоні шпиталізовано двох людей (архівне фото)

В Херсоні внаслідок недавнього обстрілу міста росіянами було ушпиталено двох постраждалих.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Зокрема, жінка 1980 р.н. отримала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя.

Крім того, у 31-річного чоловіка вибухова та відкрита черепно-мозкова травми, забій головного мозку, уламкові поранення.

На момент атаки росіян постраждалі перебували на вулиці.