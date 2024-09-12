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У Конотопській громаді Сумщини понад 10 людей поранені через атаку "шахедами" (доповнено)

Росіяни скерували дрони на житлові будинки, заклади освіти та медицини.

У Конотопській громаді Сумщини понад 10 людей поранені через атаку "шахедами" (доповнено)
Фото: konotop.in.ua

У ніч на 12 вересня ворог здійснив масованого авіаційного удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади. Прокуратура пише про 14 поранених цивільних. 

Про це повідомили у Сумській ОВА та в обласній прокуратурі.

У прокуратурі уточнили, що станом на 8 ранку за медичною допомогою звернулись 14 цивільних осіб, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, 3 автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа. 

Наслідки обстрілу Конотопа
Фото: Сумська облпрокуратура
Наслідки обстрілу Конотопа

Наслідки обстрілу Конотопа
Фото: Сумська облпрокуратура
Наслідки обстрілу Конотопа

.На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Проводиться ліквідація наслідків авіаційного удару. Людям надається вся необхідна допомога. Розгорнуті пункти незламності.

Наслідки обстрілу Конотопа
Фото: Сумська облпрокуратура
Наслідки обстрілу Конотопа

Раніше мер Конотопа повідомив про атаку дронами, після якої у місті зникло світло.

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