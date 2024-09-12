У ніч на 12 вересня ворог здійснив масованого авіаційного удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади. Прокуратура пише про 14 поранених цивільних.
Про це повідомили у Сумській ОВА та в обласній прокуратурі.
У прокуратурі уточнили, що станом на 8 ранку за медичною допомогою звернулись 14 цивільних осіб, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, 3 автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа.
.На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Проводиться ліквідація наслідків авіаційного удару. Людям надається вся необхідна допомога. Розгорнуті пункти незламності.
Раніше мер Конотопа повідомив про атаку дронами, після якої у місті зникло світло.