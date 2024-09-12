Росіяни скерували дрони на житлові будинки, заклади освіти та медицини.

У ніч на 12 вересня ворог здійснив масованого авіаційного удару по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади. Прокуратура пише про 14 поранених цивільних.

Про це повідомили у Сумській ОВА та в обласній прокуратурі.

У прокуратурі уточнили, що станом на 8 ранку за медичною допомогою звернулись 14 цивільних осіб, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, 3 автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа.

Фото: Сумська облпрокуратура Наслідки обстрілу Конотопа

Фото: Сумська облпрокуратура Наслідки обстрілу Конотопа

.На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Проводиться ліквідація наслідків авіаційного удару. Людям надається вся необхідна допомога. Розгорнуті пункти незламності.

Фото: Сумська облпрокуратура Наслідки обстрілу Конотопа

Раніше мер Конотопа повідомив про атаку дронами, після якої у місті зникло світло.