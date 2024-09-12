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Вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння Сумщини

Зафіксовано 64 вибухи.

Вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: unn.ua

Вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, повідомляє місцева ОВА. 

Обстрілів зазнали Сумська, Річківська,  Краснопільська, Білопільська, Конотопська, Зноб-Новгородська, Есманьська громади.

Сумська громада: ворог здійснив пуск КАБ (1 вибух).

Конотопська громада: росіяни здійснили атаку БПЛА типу "Шахед" (10 вибухів), внаслідок чого 14 людей отримали поранення.

Краснопільська громада: артилерійський (16 вибухів) та мінометний обстріл (7 вибухів).

Білопільська громада: пуск КАБ (7 вибухів).

Річківська громада: авіаудари КАБ (3 вибухи).

Есманьська громада: ворог здійснив удар FPV-дроном (1 вибух), також бив з міномета (14 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: росіяни обстріляли громаду з міномета (3 вибухи).

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