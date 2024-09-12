Вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, повідомляє місцева ОВА.
Обстрілів зазнали Сумська, Річківська, Краснопільська, Білопільська, Конотопська, Зноб-Новгородська, Есманьська громади.
Сумська громада: ворог здійснив пуск КАБ (1 вибух).
Конотопська громада: росіяни здійснили атаку БПЛА типу "Шахед" (10 вибухів), внаслідок чого 14 людей отримали поранення.
Краснопільська громада: артилерійський (16 вибухів) та мінометний обстріл (7 вибухів).
Білопільська громада: пуск КАБ (7 вибухів).
Річківська громада: авіаудари КАБ (3 вибухи).
Есманьська громада: ворог здійснив удар FPV-дроном (1 вибух), також бив з міномета (14 вибухів) та артилерії (2 вибухи).
Зноб-Новгородська громада: росіяни обстріляли громаду з міномета (3 вибухи).