Вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння Сумщини

Есманьська громада: ворог здійснив удар FPV-дроном (1 вибух), також бив з міномета (14 вибухів) та артилерії (2 вибухи).

Вночі та зранку росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, повідомляє місцева ОВА.

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