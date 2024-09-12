Росія всьоме за вересень атакувала Київщину дронами. ППО збила всі цілі

Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі і сумарно тривала близько 2-х годин.

Росіяни всьоме за вересень атакували Київщину безпілотниками. Ворог вкотре застосував ударні БпЛА, попередньо на кшталт "Shahed".

Про це повідомили у КМВА.

"Щодо ракет - дійсно, протягом ночі оголошувалися загрози застосування балістики, але обійшлося без застосування по Києву", – йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі і сумарно тривала близько 2-х годин. Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі в повітряному просторі України постійно додавалися нові БпЛА.

"Так само і на Київ російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному. Проте жоден з московитських дронів Києва не дістався. Сили та засоби протиповітряної оборони все збили на підступах", – додали у КМВА.

У Києві попередньо без постраждалих та руйнувань.

Раніше у двох районах Київської області зайнялися пожежі унаслідок російської атаки.