До АРМА передали арештоване майно дружини ексзаступника міністра оборони РФ

Він намагався незаконно продати це майно за 1,5 млн доларів.

За клопотанням прокурорів Одеської обласної прокуратури арештовано та передано в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) майно, власником якого є дружина колишнього заступника міністра оборони РФ. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, високопоставлений російський військовий діяч активно підтримує агресивну політику РФ щодо України. Раніше він обіймав посади заступника міністра оборони та голови комітету з військово-технічного співробітництва, а нині є членом ради директорів оборонної корпорації та державним радником при міністерстві оборони РФ.

У грудні 2023 року його було внесено до санкційного списку за причетність до підтримки російської збройної агресії проти України. У межах цих санкцій було заблоковано всі його активи на території України, обмежено можливість проведення торгових операцій, а також заборонено передачу прав на інтелектуальну власність.

Санкційні заходи включали блокування спроби виведення грошових активів з України.

Елітну квартиру на морському узбережжі Одеси площею 1012,6 м кв намагалися продати через посередника за 1,5 млн доларів США. Нерухомість, оформлена на дружину підсанкційного діяча, була арештована рішенням Київського районного суду Одеси у квітні 2024 року.

Арешт нерухомості було здійснено відповідно до українського законодавства з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання виведенню активів за межі країни.

Досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 КК України) здійснюється СУ ГУНП в Одеській області.