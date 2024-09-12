У Нікополі окупанти атакували комунальників, які допомагали фахівцям ДСНС

На щастя, ніхто не постраждав.

У Нікополі Дніпропетровської області окупанти атакували комунальників, які допомагали фахівцям ДСНС.

Про це повідомили ДСНС.

Вчора ввечері ворог завдав удару по рятувальниках, які ліквідовували пожежу в місті Нікополь. Вогнеборці покинули автомобіль, у який влучили окупанти.

Вранці працівники комунальної служби виїхали до місця події, аби відбуксувати пошкоджену пожежну машину до пожежно-рятувального підрозділу.

Проте ворог знов атакував, пошкодивши навантажувач Shantui. На щастя, ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС Окупанти атакували комунальників у Нікополі

У Донецькій області евакуаційна група рятувальників потрапила під ворожий обстріл. Поранені двоє людей.