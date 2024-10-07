Фіцо: Ми не проти вступу України до ЄС, але досить "холодно" ставимося до членства в НАТО

"Словаччина зацікавлена у відновленні України та в добросусідських відносинах. Ми розуміємо, що цей мир має бути для вас якісним, стійким.

В Ужгороді тривають другі консультації урядів України та Словаччини за участі прем'єр-міністрів Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо. Словацький прем'єр наголосив, що не проти вступу України в Європейський Союз, проте досить "холодно" ставиться до членства України в НАТО.

Про це повідомляє кореспондентка "Суспільного" з місця події.

"Ми не будемо ставити перешкоди до вашого шляху щодо членства України в ЄС. Будуть країни, які будуть проти, щоб Україна швидко стала членом Європейського Союзу - я кажу це відкрито. Хочемо надати вам свій досвід вступу. Цей досвід цікавий та цінний... Ми досить холодно ставимося до членства України в НАТО, але будемо брати участь у всіх конференціях", - сказав Фіцо.

Він додав, що словацький уряд підтримує всі мирні плани України, а також підтримує президента Зеленського та його Формулу миру.

"Словаччина зацікавлена у відновленні України та в добросусідських відносинах. Ми розуміємо, що цей мир має бути для вас якісним, стійким. Ви маєте мати безпекові гарантії, і ми це розуміємо. Будемо підтримувати усі ініціативи для досягнення цієї мети", - сказав словацький прем'єр.

Фіцо зауважив, що наразі Словаччина готує новий пакет фінансової допомоги Україні. Також словацький уряд готовий дати пакет військової допомоги, проте це буде нелетальна зброя. Також за потреби країна буде надавати електроенергію.

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