Фіцо: Ми не проти вступу України до ЄС, але досить "холодно" ставимося до членства в НАТО

В Ужгороді тривають другі консультації урядів України та Словаччини за участі прем'єр-міністрів Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо. Словацький прем'єр наголосив, що не проти вступу України в Європейський Союз, проте досить "холодно" ставиться до членства України в НАТО.
Про це повідомляє кореспондентка "Суспільного" з місця події.
"Ми не будемо ставити перешкоди до вашого шляху щодо членства України в ЄС. Будуть країни, які будуть проти, щоб Україна швидко стала членом Європейського Союзу - я кажу це відкрито. Хочемо надати вам свій досвід вступу. Цей досвід цікавий та цінний... Ми досить холодно ставимося до членства України в НАТО, але будемо брати участь у всіх конференціях", - сказав Фіцо.
Він додав, що словацький уряд підтримує всі мирні плани України, а також підтримує президента Зеленського та його Формулу миру.
"Словаччина зацікавлена у відновленні України та в добросусідських відносинах. Ми розуміємо, що цей мир має бути для вас якісним, стійким. Ви маєте мати безпекові гарантії, і ми це розуміємо. Будемо підтримувати усі ініціативи для досягнення цієї мети", - сказав словацький прем'єр.
Фіцо зауважив, що наразі Словаччина готує новий пакет фінансової допомоги Україні. Також словацький уряд готовий дати пакет військової допомоги, проте це буде нелетальна зброя. Також за потреби країна буде надавати електроенергію.
Останні заяви Роберта Фіцо
- Напередодні прем'єр-міністр Словаччини заявив, що він проти вступу України в НАТО. Крім цього політик нагадав, що членство мають погодити всі країни військово-політичного блоку.
- Раніше Фіцо заявляв, що хоче відновити нормальні відносини з Росією після закінчення війни в Україні. Також він зазначав, що його уряд, повноваження якого закінчуються у 2027 році, буде "дуже піклуватися про дружні відносини з Україною".
- Фіцо також дозволяв собі висловлювання щодо нібито "нацистських маркувань" на формі українських військових. МЗС висловило розчарування цією заявою.
- Прем’єр-міністр Словаччини заявляв, що планує переконувати Україну не припиняти транзит газу із завершенням 2024 року, коли спливає термін дії угоди України з "Газпромом" про транзит.
- Фіцо - не єдиний прихильник дружби з Москвою у Словаччині. Його соратники по партії "Курс" також наввипередки демонструють палку русофілію та неприязнь до Заходу. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Курс — Росія. Як словацькі політики з партії прем'єра Роберта Фіцо змагаються в любові до Росії".