Орбан вважає, що Україна не може перемогти Росію на полі бою

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не може виграти війну з Росією на полі бою, повідомляє Reuters.
Він додав, що для порятунку життів необхідні діалог і припинення вогню.
Орбан зауважив, що Дональд Трамп у разі обрання президентом США не чекатиме своєї інавгурації, а почне працювати на мир в Україні, і європейські лідери повинні будуть відреагувати на це.
Крім того, Орбан сказав, що між ворогуючими сторонами необхідні як прямі, так і непрямі комунікації.
- Угорщина блокуватиме 35-мільярдний кредит для України за рахунок заморожених російських активів, поки у США не оберуть нового президента.