Орбан вважає, що Україна не може перемогти Росію на полі бою

Голова уряду Угорщини вважає, що для порятунку життів необхідні діалог і припинення вогню.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Північної Македонії Христіяном Міцьковським,

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не може виграти війну з Росією на полі бою, повідомляє Reuters.

Він додав, що для порятунку життів необхідні діалог і припинення вогню.

Орбан зауважив, що Дональд Трамп у разі обрання президентом США не чекатиме своєї інавгурації, а почне працювати на мир в Україні, і європейські лідери повинні будуть відреагувати на це.

Крім того, Орбан сказав, що між ворогуючими сторонами необхідні як прямі, так і непрямі комунікації.