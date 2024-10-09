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Орбан вважає, що Україна не може перемогти Росію на полі бою

Голова уряду Угорщини вважає, що для порятунку життів необхідні діалог і припинення вогню.

Орбан вважає, що Україна не може перемогти Росію на полі бою
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Північної Македонії Христіяном Міцьковським,
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не може виграти війну з Росією на полі бою, повідомляє Reuters.

Він додав, що для порятунку життів необхідні діалог і припинення вогню.

Орбан зауважив, що Дональд Трамп у разі обрання президентом США не чекатиме своєї інавгурації, а почне працювати на мир в Україні, і європейські лідери повинні будуть відреагувати на це.

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Крім того, Орбан сказав, що між ворогуючими сторонами необхідні як прямі, так і непрямі комунікації.

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