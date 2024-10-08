Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Минулої зими наша інфраструктура була ціллю, цієї в цю гру вже можна грати удвох
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
ГоловнаСвіт

Україні відкрили доступ до Реєстру міжнародних автобусних маршрутів

Станом на сьогодні діє 1237 маршрутів. Найпопулярніший напрямок - Кишинів.

Україні відкрили доступ до Реєстру міжнародних автобусних маршрутів
Фото: ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗПЕКА

Сьогодні на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних data.gov.ua відкрито доступ до Реєстру міжнародних автобусних маршрутів загального користування.

Про це повідомила Державна служба з безпеки на транспорті "Укртрансбезпека".

Реєстр містить інформацію про всі діючі офіційні маршрути, що мають дозвільні документи передбачені чинним законодавством як України так і країн через або в які відкрито автобусний маршрут. 

"Оприлюднені дані дозволяють аналізувати інформацію про кількість маршрутів, ключові транспортні напрямки, тенденції до збільшення/зменшення пасажирського трафіку. Це в свою чергу дозволяє прогнозувати популярність існуючих маршрутів та визначати потребу у додаткових", - йдеться в повідомленні.

Реєстр містить інформацію про назву маршруту, графік руху автобусів по ньому, розклад та перелік зупинок, протяжність, загальний час подорожі, виконавців маршруту та ін.

Станом на сьогодні діє 1237 міжнародних автобусних маршрутів. Найпопулярнішим напрямком вважається Кишинів. Дані оновлюються щодня.

Опубліковані відкриті дані не містять інформації, яка може загрожувати національній безпеці України.

Переглянути Реєстр можна за посиланням

У Мінтрансбезпеки також нагадали, що нещодавно було відкрито дані Ліцензійного реєстру та Реєстру дозволів, які були видані в рамках Європейської конференції міністрів транспорту. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies