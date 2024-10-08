Україні відкрили доступ до Реєстру міжнародних автобусних маршрутів

Станом на сьогодні діє 1237 маршрутів. Найпопулярніший напрямок - Кишинів.

Сьогодні на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних data.gov.ua відкрито доступ до Реєстру міжнародних автобусних маршрутів загального користування.

Про це повідомила Державна служба з безпеки на транспорті "Укртрансбезпека".

Реєстр містить інформацію про всі діючі офіційні маршрути, що мають дозвільні документи передбачені чинним законодавством як України так і країн через або в які відкрито автобусний маршрут.

"Оприлюднені дані дозволяють аналізувати інформацію про кількість маршрутів, ключові транспортні напрямки, тенденції до збільшення/зменшення пасажирського трафіку. Це в свою чергу дозволяє прогнозувати популярність існуючих маршрутів та визначати потребу у додаткових", - йдеться в повідомленні.

Реєстр містить інформацію про назву маршруту, графік руху автобусів по ньому, розклад та перелік зупинок, протяжність, загальний час подорожі, виконавців маршруту та ін.

Станом на сьогодні діє 1237 міжнародних автобусних маршрутів. Найпопулярнішим напрямком вважається Кишинів. Дані оновлюються щодня.

Опубліковані відкриті дані не містять інформації, яка може загрожувати національній безпеці України.

Переглянути Реєстр можна за посиланням.

У Мінтрансбезпеки також нагадали, що нещодавно було відкрито дані Ліцензійного реєстру та Реєстру дозволів, які були видані в рамках Європейської конференції міністрів транспорту.