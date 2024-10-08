Головне за вівторок, 8 жовтня: обстріл Харкова, перенесення Саміту миру, новий режим санкцій проти Росії

Бойові дії на Донеччині, 142 бойових зіткнення, ворожі обстріли, початок епідсезону, нобелівські лавреати з фізики. Яким запам’ятається 958-й день повномасштабної війни.

8 жовтня Росія знову обстріляла Харків.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили по густонаселеному району.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією, відомо про одного загиблого. Згодом він додав, що через російський обстріл багатоповерхівки загинули вже дві людини, а кількість поранених зросла до 5 осіб.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що ворог завдав удари ФАБ-250 з УМПК з території Бєлгородської області РФ. Для обстрілу використали два літаки Су-34. Прильоти зафіксували у Салтівському районі Харкова.

"Серед пʼятьох травмованих троє жінок, чоловік та 10-річний хлопчик. У дитини поранення склом, медики надали йому допомогу", - додали у прокуратурі.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 жовтня відбулося 142 бойових зіткнення.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 37 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка та Селидове.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. Ворог 39 разів атакував наші позиції поблизу Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Максимільянівки, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки, Курахівки, Ізмайлівки, Гострого, Курахового та Водяного. За уточненою інформацією, досі точиться три боєзіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 8 жовтня – в новині.

У листопаді другий Саміт миру не відбудеться. Поки що триває підготовка до проведення заходу, повідомила радниця глави Офісу Президента Дарія Зарівна, передає.

"В листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту", — цитує радницю "Телеграф".

"Питання дати проведення Другого саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій", - зауважила Зарівна.

Президент США Джо Байден через ураган у Флориді відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини та Анголи, повідомили у Білому домі.

У межах візиту Байден мав головувати на зустрічі "Рамштайн". Також у Німеччині була запланована зустріч із Зеленським.

Більше інформації – в новині.

Законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних українців віком від 18 до 25 років (№11379-д) сьогодні опрацьовували у комітеті, а завтра мають винести на голосування в зал. При цьому норми про демобілізацію тих, кого вже встигли мобілізувати, в документі не буде.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук сказав, що комітет засідатиме сьогодні увечері. Про це стало відомо під час засідання, трансляцію якого вів нардеп Олексій Гончаренко.

Розглянути законопроєкт у залі мають на найближчому засіданні, тобто завтра.

"А далі – знаходити варіант, яким чином заповнити вивільнені місця, для того щоб не допустити обвалів на фронті. Ми рухаємося в цьому напрямку, і я дуже прошу комітет попрацювати, щоб завтра ми могли винести в зал", – сказав Стефанчук у відповідь на запитання Гончаренка.

Про колізію, яка фактично дозволила мобілізувати юнаків від 18 до 25 років, непридатних для мирного часу і обмежено придатних для воєнного, - в новині.

У жовтні в Україні починається епідемічний сезон: це означає, що росте кількість випадків гострих респіраторно-вірусних інфекцій (ГРВІ): застуда, COVID-19 та грип.

МОЗ нагадує, як розрізнити ці захворювання.

Застуда, як і грип, — вірусні інфекції першочергово дихальних шляхів.

Під застудою часто розуміють захворювання, викликані іншими вірусами. Застуду частіше пов’язують з риновірусною інфекцією. Проте понад 200 різних вірусів можуть бути причиною для симптомів, які ми об’єднуємо під поняттям «застуда», що зазвичай розвивається впродовж кількох днів, і часто люди переносять її «на ногах». Як правило, вона починається з першіння в горлі та рясного нежитю. Упродовж декількох днів у людини болить горло, закладений ніс, злегка підвищена температура, зʼявляється слабкість і головний біль.

Докладніше – в новині.

8 жовтня Рада Євросоюзу встановила нові межі санкцій у відповідь на дестабілізуючі дії Росії за кордоном.

Це дозволить переслідувати осіб та організації, пов'язані з РФ, які підривають основні цінності Євросоюзу та його держав-членів, їхню безпеку, незалежність і цілісність, а також цінності міжнародних організацій і третіх держав.

"ЄС відтепер зможе протистояти різним гібридним загрозам, таким як підрив виборчих процесів та функціонування демократичних інститутів; загроза і саботаж економічної діяльності, послуги, що становлять суспільний інтерес, або критична інфраструктура; використання скоординованої дезінформації, маніпулювання інформацією та втручання; шкідлива кібердіяльність, використання мігрантів як інструмент впливу та інші дестабілізуючі дії", - йдеться на сайті Ради.

Новий режим санкцій став частиною відповіді ЄС на кампанію гібридної діяльності Росії, яка останнім часом активізувалася за рахунок нових операцій на європейській території.

Більше інформації – в новині.

Нобелівський комітет оголосив лавреатів премії з фізики 2024 року. Ними стали американець Джон Гопфілд і канадець Джеффрі Гінтон.

Нагороду присудили за "основоположні відкриття та винаходи, які дозволяють машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".

Зазначається, що машинне навчання вже давно є важливим для досліджень, зокрема - для сортування та аналізу великих обсягів даних.

"Джон Гопфілд і Джеффрі Хінтон використовували інструменти фізики, щоб розробити методи, які допомогли закласти основу для сучасного потужного машинного навчання. Машинне навчання на основі штучних нейронних мереж зараз революціонізує науку, техніку та повсякденне життя", - йдеться у повідомленні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!