Росіяни атакували 14 громад Сумщини

Сьогодні, 9 жовтня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Річківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 99 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 141 вибух.

По Великописарівській громаді росіяни били дронами та артилерією, також дронами атакували Новослобідську, Зноб-Новгородську, Миропільську, Шалигинську та Есманьську громади.

Білопільську громаду ворог обстрілював з мінометів, артилерії, дронами та КАБами.

КАБами армія РФ атакувала і Річківську та Миколаївську громади.

По Краснопільській, Середино-Будській та Свеській громадам загарбники вдарили дронами та мінометами,

Дружбівську громаду російські військові обстріляли мінометами, а Хотінську - артилерією, мінометами та дронами.