Працювала у пенсійному фонді окупантів: правоохоронці викрили колаборантку з Куп’янська

На Харківщині правоохоронці викрили колаборантку з Куп’янська, яка працювала на час окупації міста працювала у пенсійному фонді загарбників.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що під час окупації Куп’янська збройними силами РФ 47-річна місцева мешканка добровільно працевлаштувалась до так званого "Управления Пенсионного фонда Харьковской области" на посаду "главного специалиста отдела организации работы и выплате пенсий".

Переважно колаборантка займалась оформленням списків пенсіонерів для отримання ними так званої "матеріальної допомоги" від РФ.

Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили колаборантку.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно неї за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).