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На Київщині під час виїзду на повідомлення про домашнє насильство поліцейський вбив людину

За даним фактом розпочато кримінальне провадження та службове розслідування.

На Київщині під час виїзду на повідомлення про домашнє насильство поліцейський вбив людину
На Київщині під час виїзду на повідомлення про домашнє насильство поліцейський вбив людину
Фото: Facebook/Патрульна поліція України

Сьогодні, 9 жовтня, правоохоронці прибули на виклик за фактом домашнього насильства в одному з сіл в Броварському районі Київської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Попередньо поліцейські з’ясували, що 23-річний правопорушник поводиться агресивно та погрожує матері сокирою. Коли поліцейські зайшли до помешкання, кривдник кинувся із сокирою на правоохоронців”, - йдеться у повідомленні.

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Поліцейський здійснив постріл вгору із спецзасобу для відстрілу гумовими кулями, але чоловік не реагував. Після цього правоохоронець вистрелив у нападника.

Хоча потерпілому негайно викликали швидку допомогу, він помер.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Також розпочато службове розслідування щодо дій поліцейських.

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