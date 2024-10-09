За даним фактом розпочато кримінальне провадження та службове розслідування.

На Київщині під час виїзду на повідомлення про домашнє насильство поліцейський вбив людину

Сьогодні, 9 жовтня, правоохоронці прибули на виклик за фактом домашнього насильства в одному з сіл в Броварському районі Київської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Попередньо поліцейські з’ясували, що 23-річний правопорушник поводиться агресивно та погрожує матері сокирою. Коли поліцейські зайшли до помешкання, кривдник кинувся із сокирою на правоохоронців”, - йдеться у повідомленні.

Поліцейський здійснив постріл вгору із спецзасобу для відстрілу гумовими кулями, але чоловік не реагував. Після цього правоохоронець вистрелив у нападника.

Хоча потерпілому негайно викликали швидку допомогу, він помер.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Також розпочато службове розслідування щодо дій поліцейських.