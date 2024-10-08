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Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика

Правоохоронці зареєстрували справу із додатковою кваліфікацією "самогубство". У 2020 році Дмитро Шевчик балотувався у мери Кривого Рогу від партії “Слуга народу”. Він програв Костянтину Павлову, якого також згодом знайшли мертвим.

Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Дмитро Шевчик
Фото: dsnews.ua

Сьогодні, 8 жовтня, на одній із баз відпочинку у Криворізькому районі Дніпропетровської області виявили тіло колишнього директора Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) і колишнього кандидата у мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика, пише РБК-Україна із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Як повідомили в поліції, для встановлення всіх обставин подій на місці працюють правоохоронці Криворізького районного управління поліції, криміналістична лабораторія, пересувна криміналістична лабораторія НДЕКЦ МВС та судово-медичний експерт.

Наразі триває огляд місця подій, збір речових доказів, а також встановлення та опитування свідків.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч. 1 ст. 115 ККУ з попередньою додатковою кваліфікацією "самогубство".

  • У 2015 році Дмитро Шевчик став депутатом у Дніпропетровській обласній раді від партії "Опозиційний блок". Був членом постійної комісії обласної ради з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування.
  • У 2020 році Дмитро Шевчик балотувався у мери Кривого Рогу від партії “Слуга народу”. Він програв Костянтину Павлову, якого 15 серпня 2021 року також знайшли застреленим у себе вдома в селі Вільне Криворізького району Дніпропетровської області.
  • Дмитро Шевчик був одружений та мав трьох синів. У вересні 2020 року син Шевчика збив на переході 11-річного хлопчика.
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