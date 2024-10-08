Правоохоронці зареєстрували справу із додатковою кваліфікацією "самогубство". У 2020 році Дмитро Шевчик балотувався у мери Кривого Рогу від партії “Слуга народу”. Він програв Костянтину Павлову, якого також згодом знайшли мертвим.

Сьогодні, 8 жовтня, на одній із баз відпочинку у Криворізькому районі Дніпропетровської області виявили тіло колишнього директора Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) і колишнього кандидата у мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика, пише РБК-Україна із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Як повідомили в поліції, для встановлення всіх обставин подій на місці працюють правоохоронці Криворізького районного управління поліції, криміналістична лабораторія, пересувна криміналістична лабораторія НДЕКЦ МВС та судово-медичний експерт.

Наразі триває огляд місця подій, збір речових доказів, а також встановлення та опитування свідків.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч. 1 ст. 115 ККУ з попередньою додатковою кваліфікацією "самогубство".