Сьогодні, 8 жовтня, на одній із баз відпочинку у Криворізькому районі Дніпропетровської області виявили тіло колишнього директора Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) і колишнього кандидата у мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика, пише РБК-Україна із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
Як повідомили в поліції, для встановлення всіх обставин подій на місці працюють правоохоронці Криворізького районного управління поліції, криміналістична лабораторія, пересувна криміналістична лабораторія НДЕКЦ МВС та судово-медичний експерт.
Наразі триває огляд місця подій, збір речових доказів, а також встановлення та опитування свідків.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч. 1 ст. 115 ККУ з попередньою додатковою кваліфікацією "самогубство".
- У 2015 році Дмитро Шевчик став депутатом у Дніпропетровській обласній раді від партії "Опозиційний блок". Був членом постійної комісії обласної ради з питань підприємництва, переробної промисловості, торговельного та побутового обслуговування.
- У 2020 році Дмитро Шевчик балотувався у мери Кривого Рогу від партії “Слуга народу”. Він програв Костянтину Павлову, якого 15 серпня 2021 року також знайшли застреленим у себе вдома в селі Вільне Криворізького району Дніпропетровської області.
- Дмитро Шевчик був одружений та мав трьох синів. У вересні 2020 року син Шевчика збив на переході 11-річного хлопчика.