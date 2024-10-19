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На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах

Віктор "Саба" Стельмах прийшов на фронт пішки з Рівненської області.

На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
Віктор "Саба" Стельмах
Фото: скріншот з відео

На війні ід час виконання бойового завдання загинув молодший сержант 29-річний Віктор "Саба" Стельмах. Його вважали одним з найкращих операторів БпЛА 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.

Про це повідомив командир роти ударних БпЛА 68-ї ОЄБр Андрій Оністрат.

Як розповів командир, Віктор Стельмах прийшов на війну пішки з Рівненської області. "Саба" був одним зі співзасновників підрозділу БпЛА "Шершні Довбуша".

"Сьогодні загинув герой. Він прийшов на війну пішки з Рівненської області. Ми разом задумали і реалізували “Шершні Довбуша”. Він навчив величезну кількість пілотів. Він був найкращим пілотом, дійсно. Ми вдвох ходили на десятки успішних робіт. У нього була справжня спрага до війни. Це був хоробрий патріот. По справжньому хоробрий!.. Завжди, коли я представляв його комусь, казав — якщо б всі воювали як Саба ми б війну вже давно виграли", — зазначив Оністрат.

Віктор "Саба" Стельмах був кавалером "Золотого хреста". Почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ вручають воїнам за успішне виконання бойових завдань, високі показники у бойовій підготовці тощо.

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