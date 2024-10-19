За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
Зеленський підтвердив повернення з полону 95 захисників (доповнено)
Зеленський підтвердив повернення з полону 95 захисників (доповнено)
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича
З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знищили міст у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, — "Атеш"

Окупанти готуються до ймовірного наступу ЗСУ на лівобережжі Херсонщини.

Росіяни знищили міст у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, — "Атеш"
Фото: "Атеш"

Вранці 18 жовтня росіяни знищили міст через річку Конка на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Агент руху "АТЕШ" зі складу 61-ї бригади морської піхоти ЗС РФ повідомляє, що це (підрив моста, - ред.) може бути пов'язане з ймовірним настанням українських сил на херсонському напрямку", — ідеться у повідомленні.

Військовослужбовці зазначеної бригади раніше неодноразово отримували розвідувальну інформацію про можливий наступ українських сил. Повідомляється також, що всі підрозділи в глибині до 15 км були переведені на повну бойову готовність.

"Це також підтверджує інформацію наших агентів із Херсонської області про переміщення близько 1000 російських військовослужбовців у бік річки Дніпро", — додають в "Атеш".

Ймовірно, якби окупанти не боялися наступу ЗСУ на лівобережжі Херсонщини, не підривали б стратегічно важливий міст без вагомих на те причин.

Однак, як ідеться у повідомленні, це залишається лише однією з версій. Окупанти могли підірвати міст з іншої, поки що незрозумілої причини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies