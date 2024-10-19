Росіяни знищили міст у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, — "Атеш"

Вранці 18 жовтня росіяни знищили міст через річку Конка на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Агент руху "АТЕШ" зі складу 61-ї бригади морської піхоти ЗС РФ повідомляє, що це (підрив моста, - ред.) може бути пов'язане з ймовірним настанням українських сил на херсонському напрямку", — ідеться у повідомленні.

Військовослужбовці зазначеної бригади раніше неодноразово отримували розвідувальну інформацію про можливий наступ українських сил. Повідомляється також, що всі підрозділи в глибині до 15 км були переведені на повну бойову готовність.

"Це також підтверджує інформацію наших агентів із Херсонської області про переміщення близько 1000 російських військовослужбовців у бік річки Дніпро", — додають в "Атеш".

Ймовірно, якби окупанти не боялися наступу ЗСУ на лівобережжі Херсонщини, не підривали б стратегічно важливий міст без вагомих на те причин.

Однак, як ідеться у повідомленні, це залишається лише однією з версій. Окупанти могли підірвати міст з іншої, поки що незрозумілої причини.