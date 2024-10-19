На ТОТ України окупанти посилили фільтраційні заходи серед дітей

Росіяни за рік взяли на облік 263 неповнолітніх, серед них – 16 осіб, яких вважають "екстремістами".

Російські окупанти посилили фільтраційні заходи серед дітей та підлітків на ТОТ, ідеться у повідомленні Центру національного спротиву.

"Під приводом наведення правопорядку і попередження злочинності серед дітей та підлітків на тимчасово окупованих територіях України посилилися фільтраційні заходи. Тільки за цей рік на ТОТ Донеччини росіяни взяли на облік 263 неповнолітніх. Серед них – 16 осіб, яких вважають "екстремістами", — ідеться у повідомленні.

Мова йде про дітей з проукраїнськими поглядами. Таких українців відправляють на примусове обстеження або й лікування у психіатричні заклади.

"Окрім цього окупанти проводять системні фільтраційні заходи задля витіснення населення "неросійської національності". Представники ЗС РФ та окупаційних адміністрацій проводять перевірки квартир людей, яким заборонили в’їзд на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей", — додають в ЦНС.

Росіяни продовжують не просто витісняти патріотично налаштованих людей з тимчасово окупованих територій, але й жорстко переслідувати.