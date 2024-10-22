У Запоріжжі через російські обстріли троє людей загинули, 19 дістали поранення

Надійшло 77 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

111 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

4 обстріли з реактивних систем залпового вогню накрили Роботине та Малу Токмачку.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Запоріжжі через атаку Росії троє людей загинули, 19 дістали поранення. Серед поранених 8-річна дівчинка.Такими є наслідки ворожої атаки по обласному центру.

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