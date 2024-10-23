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Тисячі артистів, зокрема ABBA та Radiohead, підписали лист проти використання творчих робіт для навчання ШІ

Йдеться про програми, які можуть створювати синтетичні зображення, музику та тексти після навчання на величезних колекціях творів, створених людьми.

Тисячі артистів, зокрема ABBA та Radiohead, підписали лист проти використання творчих робіт для навчання ШІ
Фото: Adobe Stock

Тисячі артистів, зокрема музиканти з ABBA, The Cure і Radiohead, підписали лист протесту проти використання творчих робіт для навчання інструментів штучного інтелекту, пишуть Euronews.

Йдеться про програми, які можуть створювати синтетичні зображення, музику та тексти після навчання на величезних колекціях творів, створених людьми.

“Неліцензійне використання творчих робіт для навчання генеративного штучного інтелекту є великою, несправедливою загрозою для засобів існування людей, які стоять за цими роботами, і цього не можна дозволяти”, ‒ йдеться в заяві.

Серед 13 500 підписантів ‒ Бйорн Ульвеус з групи ABBA, Роберт Сміт з The Cure, Том Йорк і його колеги з Radiohead, а також композитори Джон Раттер і Макс Ріхтер.

Інші представники індустрії, які підписали заяву, – це письменники, зокрема нобелівський лауреат, романіст Кадзуо Ішіґуро, Емма Донох’ю, Ян Ранкін, Джеймс Паттерсон, Тед Чіанг і Джоан Харріс, а також актори Джуліанна Мур, Кевін Бейкон, Розаріо Доусон і Кейт Маккіннон.

Ця нещодавня заява стала результатом поточних правових суперечок між творчим світом і технологічними фірмами щодо використання їхньої роботи для навчання моделей штучного інтелекту, таких як ChatGPT. Зокрема, австралійський музикант і поет Нік Кейв назвав написання пісень ChatGPT “гротескною насмішкою над тим, що таке бути людиною”, і назвав вплив штучного інтелекту на музику “неймовірно тривожним”. 

На початку цього року понад 200 артистів, зокрема Стіві Вандер, Біллі Айліш, Нікі Мінаж, R.E.M, а також спадкоємці Боба Марлі та Френка Сінатри, надіслали відкритий лист некомерційній організації Artist Rights Alliance, в якому закликали компанії, які займаються технологіями штучного інтелекту, розробників, платформи, цифрові музичні сервіси та платформи, припинити використовувати штучний інтелект “для порушення та знецінення прав артистів”.

  • Компанія OpenAI заявила, що досягла показника у 200 мільйонів користувачів на тиждень для свого найвідомішого продукту ‒ бота ChatGPT, який за допомогою штучного інтелекту здатен надавати відповіді на різноманітні запити.
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