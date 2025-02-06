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У Генштабі підтвердили ураження Приморсько-Ахтарського аеродрому у РФ

Із цього аеродрому росіяни запускають по Україні ударні дрони.

У Генштабі підтвердили ураження Приморсько-Ахтарського аеродрому у РФ
Ураження Приморсько-Ахтарського аеродрому у РФ
Фото: Astra

У ніч на 6 лютого підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України разом із іншими складовими Сил оборони уразили Приморсько-Ахтарський аеродром у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомив Генштаб. 

Це – об’єкт оперативного базування авіаційних засобів. Він використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу «Shahed» по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей.

Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі, виникла пожежа. Результати ураження уточнюються. 

"Удари по об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України та терорі цивільного населення, триватимуть. Далі буде…", – додали у Генштабі. 

  • Раніше очільник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко написав, що ввечері у середу ударні безпілотники атакували аеродром та розташовані поряд з ним складські приміщення.
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