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У МВС заявили про затримання підозрюваного у вбивстві активіста Дем’яна Ганула (доповнено)

У квартирі, де переховувався підозрюваний, знайшли зброю.

У МВС заявили про затримання підозрюваного у вбивстві активіста Дем’яна Ганула (доповнено)
Фото: Ігор Клименко

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві одеського громадського активіста Дем’яна Ганула. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

У квартирі, де переховувався підозрюваний, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин.  

"Дякую всім, хто доклав зусиль для встановлення та затримання ймовірного стрільця. Подробиці згодом від поліції", – ідеться у повідомленні.

Затримання підозрюваного підтвердив і президент Володимир Зеленський. 

"Десятки слідчих, оперативників, криміналістів залучені до розкриття цього злочину. Зʼясовуються всі обставини його скоєння", – каже глава держави. 

Президент доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обовʼязків Генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти.

У Національній поліції Україні зазначили, що менш ніж за п’ять годин стрільця було затримано. Ним виявився місцевий житель 1978 року народження. Поліція вилучила у нього зброю та гранату. 

За фактом вбивства поліцейські розпочали провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене на замовлення).

Повні обставини злочину та його мотиви встановлюватимуться в ході слідства. Наразі із затриманим працюють слідчі.

В СБУ поінформували також, що за наявною інформацією, чоловіком, який стріляв у активіста, виявився 46-річний дезертир.

Слідчо-оперативні заходи тривають. Опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду".

Нагадаємо, сьогодні вранці в Одесі невідомий чоловік вистрілив у громадського активіста Дем'яна Ганула в Приморському районі міста. Стрілець з місця злочину втік. Вбивство активіста підтвердив глава МВС і взяв розслідування під особистий контроль. 

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