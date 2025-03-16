Головне за неділю, 16 березня: майже 100 боєзіткнень, новий начальник Генштабу

Бойові дії на Донеччині, 99 бойових зіткнень, ворожі обстріли, запобіжний засіб підозрюваному у вбивстві одеського активіста. Яким запам’ятається 1117-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 99 боїв.

На Покровському напрямку окупанти 15 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 березня – в новині.

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майора Андрія Гнатова, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу.

Генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони.

Подробиці – в новині.

Сергія Шалаєва, підозрюваного у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула, на 60 днів відправили під варту без права внесення застави.

"Суд задовольнив клопотання слідчих – фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні Національної поліції.

На засіданні Шалаєв був у шоломі та бронежилеті.

Майбутня угода про закінчення війни в Україні може передбачати втрату українських територій в обмін на «майбутні гарантії безпеки».

Таке припущення зробив радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, передає «Європейська правда» з посиланням на ABC News.

Докладніше – в новині.

У понеділок, 17 березня, міністри закордонних справ ЄС обговорять майбутнє «Радіо Свобода» (RFE/RL) після припинення фінансування США.

Ініціює обговорення міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Депутатка Європарламенту Дануше Нерудова також має намір порушити цю тему на засіданні Європарламенту, оскільки RFE/RL базується в Празі.

«Продовження мовлення відповідає інтересам Європи», — наголосив Ян Ліпавський.

Докладніше – в новині.

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