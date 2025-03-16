Головне за неділю, 16 березня: майже 100 боєзіткнень, новий начальник Генштабу

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 99 боїв.
На Покровському напрямку окупанти 15 разів намагались просунутись на позиції українських підрозділів.
Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 16 березня – в новині.
Президент Володимир Зеленський призначив начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майора Андрія Гнатова, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу.
Генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони.
Подробиці – в новині.
Сергія Шалаєва, підозрюваного у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула, на 60 днів відправили під варту без права внесення застави.
"Суд задовольнив клопотання слідчих – фігурант перебуватиме під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні Національної поліції.
На засіданні Шалаєв був у шоломі та бронежилеті.
Майбутня угода про закінчення війни в Україні може передбачати втрату українських територій в обмін на «майбутні гарантії безпеки».
Таке припущення зробив радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, передає «Європейська правда» з посиланням на ABC News.
Докладніше – в новині.
У понеділок, 17 березня, міністри закордонних справ ЄС обговорять майбутнє «Радіо Свобода» (RFE/RL) після припинення фінансування США.
Ініціює обговорення міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
Депутатка Європарламенту Дануше Нерудова також має намір порушити цю тему на засіданні Європарламенту, оскільки RFE/RL базується в Празі.
«Продовження мовлення відповідає інтересам Європи», — наголосив Ян Ліпавський.
Докладніше – в новині.
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