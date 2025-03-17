Головне за ніч та ранок понеділка, 17 березня: атака дронів на Київ, понад 110 боєзіткнень, 19 знищених ворожих танків

Нічна повітряна атака, 112 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, трагедія в Північній Македонії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав три фундаментальні речі, які Україна не обговорюватиме на майбутніх перемовинах про завершення війни.

Перша – це територіальна цілісність і суверенітет. Україна ніколи не визнає окуповану територію російською, сказав урядовець інтерв'ю РБК-Україна.

Друга – це те, що жодна країна не може впливати на рішення України про членство в союзах і Альянсах, будь то НАТО, ЄС чи інше об'єднання.

Третя – це обмеження обороноздатності України.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 112 боїв, найбільше – на Покровському напрямку (21).

На Курському напрямку минулої доби відбулося 14 боєзіткнень.

Сили оборони уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один артилерійський засіб противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1210 солдатів, 19 танків, 11 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем та 1 РСЗВ. Від початку вторгнення РФ українські захисники знищили близько 895 450 окупантів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Біля Києва вночі було знищено 25 із 37 ворожих дронів.

Решта безпілотників були локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

Повітряна тривога у столиці лунала впродовж 2 годин 28 хвилин — з 00:29 до 02:58.

Уночі росіяни вчергове атакували ударними безпілотниками Одещину. Пошкоджений дитсадок та енергоінфраструктура. Постраждала людина.

ППО збила вночі 90 "шахедів", ще 70 локаційно втрачені.

Загалом Росія запустила по території України 174 ударні дрони.

Міністерство юстиції США “тихо” поінформувало європейських чиновників про те, що Сполучені Штати виходять із багатонаціональної групи, створеної для розслідування дій лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну, зокрема президента Росії Володимира Путіна, пише New York Times з посиланням на джерела.

Рішення про вихід з Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України, до якого адміністрація Джо Байдена приєдналася у 2023 році, є останнім свідченням відходу адміністрації Трампа від зобов'язання попереднього президента притягнути Путіна до особистої відповідальності за злочини проти українців.

Докладніше – в новині.

Пожежа в переповненому і неліцензованому нічному клубі “Пульс” у північно-македонському місті Кочани забрала життя в 59 людей, 150 людей отримали поранення, пише Reuters.

Влада заарештувала близько 20 осіб у зв'язку з пожежею, включно з урядовцями і менеджером нічного клубу, повідомив на пресконференції міністр внутрішніх справ Панс Тосковскі. За його словами, понад 20 поранених і троє загиблих були віком до 18 років.

Прем'єр-міністр Християн Міцкоський заявив, що міністерство економіки видало ліцензію незаконно, і пообіцяв, що винні постануть перед правосуддям. У країні оголосили семиденний національний траур.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!