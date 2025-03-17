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Кількість звернень до центрів рекрутингу перевищила 45 000

За попередній тиждень до центрів звернулося 1 086 осіб.

Кількість звернень до центрів рекрутингу перевищила 45 000
Фото: Міноборони

Станом на 17 березня загальна кількість звернень до центрів рекрутингу української армії досягла 45 657. Зокрема, за попередній тиждень звернулося 1086 осіб.

Про таке повідомили у Міноборони. 

Із загальної кількості інтересантів вже 9 379 кандидати розпочали процес оформлення на військову службу. Зокрема, з минулий тиждень – це 216 осіб.

Фото: Міноборони

Частка жінок, які звертаються до центрів рекрутингу зберігається на рівні 21%. Найбільша частка кандидаток – у Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях. Це 44%, 39% та 38% відповідно.

Зараз працює 49 рекрутингових центрів української армії, зокрема один онлайн-центр. Найбільш активні мешканці Києва та Дніпропетровської, Харківської, Львівської та Запорізької областей.

Центри переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів. Їхні фахівці надають конфіденційні консультації, а на їх території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

  • За перший тиждень весни до центрів рекрутингу української армії звернулося 1 107 осіб і 282 цивільних розпочали процес вступу до ЗСУ.
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