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За перший тиждень весни до центрів рекрутингу надійшло понад 1100 звернень

282 осіб розпочали процес оформлення на військову службу. 

За перший тиждень весни до центрів рекрутингу надійшло понад 1100 звернень
Дніпро, центр рекрутингу
Фото: Міноборони

За перший тиждень весни до центрів рекрутингу української армії звернулося 1 107 осіб і 282 цивільних розпочали процес вступу до ЗСУ. Загальна кількість звернень досягла 44 571.

Про це повідомили у Міноборони. 

З моменту початку роботи першого центру у лютому 2024 9 163 добровольці розпочали процес оформлення на військову службу. 

Частка жінок, які звертаються до центрів рекрутингу зберігається на рівні 21%. Найбільша частка кандидаток – у Чернівецькій, Вінницькій та Хмельницькій областях.

В Україні функціонує вже 49 рекрутингових центрів, зокрема один онлайн-центр. Найбільшу активність проявляють мешканці Києва та Дніпропетровської, Харківської, Львівської та Запорізької областей.

Центри рекрутингу, які переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів, надають виключно конфіденційні консультації. На їх території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.

  • Міністерство оборони назвало спеціальності, що мають найбільший попит серед військовослужбовців, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу.
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