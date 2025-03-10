За перший тиждень весни до центрів рекрутингу надійшло понад 1100 звернень

За перший тиждень весни до центрів рекрутингу української армії звернулося 1 107 осіб і 282 цивільних розпочали процес вступу до ЗСУ. Загальна кількість звернень досягла 44 571.
Про це повідомили у Міноборони.
З моменту початку роботи першого центру у лютому 2024 9 163 добровольці розпочали процес оформлення на військову службу.
Частка жінок, які звертаються до центрів рекрутингу зберігається на рівні 21%. Найбільша частка кандидаток – у Чернівецькій, Вінницькій та Хмельницькій областях.
В Україні функціонує вже 49 рекрутингових центрів, зокрема один онлайн-центр. Найбільшу активність проявляють мешканці Києва та Дніпропетровської, Харківської, Львівської та Запорізької областей.
Центри рекрутингу, які переважно розташовані у приміщеннях ЦНАПів, надають виключно конфіденційні консультації. На їх території заборонено проведення мобілізаційних заходів та вручення повісток групами оповіщення.
- Міністерство оборони назвало спеціальності, що мають найбільший попит серед військовослужбовців, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу.