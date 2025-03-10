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У лютому українські дронарі вразили на 22 % ворожих цілей більше, ніж місяцем раніше

Захисники намагаються збільшити використання безпілотників на оптоволокні, але в цьому потрібні максимальні зусилля. 

У лютому українські дронарі вразили на 22 % ворожих цілей більше, ніж місяцем раніше
Український пілот безпілотника
Фото: 117 ОМБр

У лютому українські військові безпілотних систем вразили на 22 % цілей ворога порівняно з січнем. Про це головнокомандувач Олександр Сирський повідомив за результатами наради з питань розвитку безпілотних систем. 

Найефективніше уражень завдають FPV-безпілотники і бомбери мультироторного типу. Сирський сказав, що на нараді заслухав звіти командувач Сил безпілотних систем, також доповідали командири підрозділів БпАК. 

Він відзначив досвід "Мадяра", "Ахіллеса" та інших командирів.

Олександр Сирський провів нараду стосовно розвитку Сил безпілотних систем
Фото: Головнокомандувач Сирський у Facebook
Олександр Сирський провів нараду стосовно розвитку Сил безпілотних систем

"Водночас, і ворог не стоїть на місці. Російська армія переймає наш досвід та нарощує власні напрацювання в галузі дронів. Заслухав чергову доповідь розвідки щодо формування військ БпС у збройних силах росії, де сформовано управління начальника військ БпС, створено підрозділи БпАК швидкого реагування, розвивається напрямок дронів з управлінням на оптоволокні. Ми також збільшуємо використання дронів на оптоволоконному управлінні. Однак, ця складова БпС ЗСУ потребує виняткової уваги і докладання максимальних зусиль. Ми просто не маємо права відставати від противника в тих галузях технологічної війни, де повинні озброюватися та посилюватися за рахунок власних ресурсів. Визначив завдання щодо комплектування особовим складом відповідних підрозділів БпС. Довів наказ про нагородження кращих військовослужбовців", – додав Сирський. 

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