У лютому українські дронарі вразили на 22 % ворожих цілей більше, ніж місяцем раніше

Захисники намагаються збільшити використання безпілотників на оптоволокні, але в цьому потрібні максимальні зусилля.

У лютому українські військові безпілотних систем вразили на 22 % цілей ворога порівняно з січнем. Про це головнокомандувач Олександр Сирський повідомив за результатами наради з питань розвитку безпілотних систем.

Найефективніше уражень завдають FPV-безпілотники і бомбери мультироторного типу. Сирський сказав, що на нараді заслухав звіти командувач Сил безпілотних систем, також доповідали командири підрозділів БпАК.

Він відзначив досвід "Мадяра", "Ахіллеса" та інших командирів.

Фото: Головнокомандувач Сирський у Facebook Олександр Сирський провів нараду стосовно розвитку Сил безпілотних систем

"Водночас, і ворог не стоїть на місці. Російська армія переймає наш досвід та нарощує власні напрацювання в галузі дронів. Заслухав чергову доповідь розвідки щодо формування військ БпС у збройних силах росії, де сформовано управління начальника військ БпС, створено підрозділи БпАК швидкого реагування, розвивається напрямок дронів з управлінням на оптоволокні. Ми також збільшуємо використання дронів на оптоволоконному управлінні. Однак, ця складова БпС ЗСУ потребує виняткової уваги і докладання максимальних зусиль. Ми просто не маємо права відставати від противника в тих галузях технологічної війни, де повинні озброюватися та посилюватися за рахунок власних ресурсів. Визначив завдання щодо комплектування особовим складом відповідних підрозділів БпС. Довів наказ про нагородження кращих військовослужбовців", – додав Сирський.